.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство упало на 6,6%
В апреле промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало до 6,6% после повышения на 0,3% в марте. Снижение стало максимальным с октября 2009 года, но оказалось меньше прогнозов экономистов, ожидавших падение на 13,3%
 
РСПП просит запретить рейтинговым агентствам снижать оценки крупных компаний
Крупный бизнес предложил запретить рейтинговым агентствам снижать оценки системообразующих компаний. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, пишут...
 
НАУФОР предлагает доработать законопроект о фондах целевого капитала
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с предложением доработать законопроект, регулирующий деятельность фондов целевого капитала (эндаументов). НАУФОР направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию...
 
Нефтяников ждут 5 лет низких цен
Новая волна пандемии коронавируса в мире может обрушить спрос на нефть на 15%, и тогда, чтобы цены снова не ушли в пике, от альянса ОПЕК++ потребуется дополнительное соглашение о сокращении добычи. В любом случае котировки и так будут низкими на...
 
26 мая 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 26 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на экономическое восстановление. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,64% (значение индикатора в ходе торгов достигло максимума с 6 марта). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, передал канал NHK. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,84%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:27 мск прибавил 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:28 мск поднялся на 2,15%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций. В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник представил план создания рабочих мест в стране после пандемии. Программа JobMaker, в частности, включает реформирование системы подготовки кадров. "Необходимо, чтобы австралийцы были лучше подготовлены к рабочим местам, которые будут создавать компании", - передают его слова СМИ.

Фондовые рынки АТР растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга. В понедельник торги на фондовых биржах США не проводились в связи с праздничным днем (День памяти).

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $36,31 за баррель, что на 2,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на 1,1%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 3,76% - до $34,5 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+. Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 4,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,181 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,588 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (23-25 мая) 0,14%, поднявшись до 692,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+1,12%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Лента БО-001Р-03" (-0,7%), "Роснефть-002Р-05" (-0,46%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк в полном объеме разместил 3-летние облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Купоны квартальные.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-07 со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок прошел 25 мая. Техразмещение предварительно запланировано на 29 мая.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) планирует 26 мая провести сбор заявок на два выпуска бондов серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 установлен на уровне 5,75-5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет в диапазоне 5,83-5,94% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 установлен на уровне 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет в диапазоне 6,04-6,14% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 19-го купона облигаций 4-й серии и 6-й серии в размере 8,5% годовых. Облигации 4-й и 6-й серии объемом 5 млрд рублей каждый выпуск и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпуска в обоих случаях определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10-й рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций - 8,75% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 8% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего купона составляет 8% годовых.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 12% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещается на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 мая 2020 года 19:41
Рубль вечером продолжает повышаться к доллару и евро благодаря интересу к риску со стороны глобальных инвесторов
Москва. 26 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы.    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:35
"Бычий" настрой рынка акций РФ сменился к закрытию распродажами из-за слабости нефти, индекс МосБиржи упал к 2750п
Москва. 26 мая. Бычий" настрой российского рынка акций, подогретый подъемом внешних площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, к закрытию торгов сменился распродажами из-за неспособности нефти Brent развить дальнейший рост выше $36 за баррель; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:27
Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель
Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель, сообщается в комментарии банка. Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти отошли на второй план. Признаки восстановления спроса и существенного сокращения предложения поддерживают рост...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:13
Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. Средний...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря сохраняющемуся спросу на рисковые активы
Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:03
BofA снизил прогноз роста ВВП РФ до 4,5% в 2021г на ожиданиях более медленного восстановления мировой экономики
(скорректирован 1-й абзац: рост ВВП не на 4,8%, а на 4,5%; добавлен 3-й абзац) Bank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,5% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка. Прогноз...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 19:02
Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций и ADR МТС до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлена таблица) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций и американских депозитарных расписок ADR "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость этих...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:51
Китайская экономика должна выйти на докризисный уровень производства к концу 2020 года - Julius Baer
Правительство Китая отказалось от постановки цели по росту ВВП в 2020 году, сосредоточившись вместо этого на стабилизации рынка труда, говорится в комментарии Julius Baer. Проактивная фискальная политика будет являться поддерживающим фактором. Дальнейшее смягчение политики поможет экономике...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:45
Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020г, но спад близок к завершению
(расширенная версия) Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). При этом в нем отмечается, что спад в глобальной...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 18:06
Мировые рынки акций растут в потоке положительных новостей - "БКС Брокер"
Мировые фондовые рынки с начала недели растут в потоке положительных новостей: начало исследования американской вакцины против коронавируса на пациентах приводит к ожиданиям нахождения действенного препарата против инфекции, что повышает вероятность скорейшего восстановления деловой и...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:45
Даже после снятия карантинов цены на нефть не вернутся быстро к докризисным уровням - "Открытие Брокер"
Даже после снятия карантинов цены на нефть не вернутся быстро к докризисным уровням, говорится в пресс-релизе компании "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева полагает, что в среднесрочной перспективе стоимость "чёрного золота" не сможет вернуться к...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:25
Аналитики ждут роста EBITDA Petropavlovsk по итогам 2019 г в полтора раза, до $206-218 млн
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают роста EBITDA золотодобывающей компании Petropavlovsk по итогам 2019 года примерно в полтора раза, до $206-218 млн. Например, аналитики "ВТБ Капитала" ожидают роста EBITDA Petropavlovsk до $206 млн. По их оценке, выручка золотодобытчика выросла на...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 17:03
BofA снизил прогноз роста ВВП РФ до 4,5% в 2021г на ожиданиях более медленного восстановления мировой экономики
ank of America (BofA) понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 6,3% до 4,8% после ухудшения оценки перспектив восстановления мировой экономики и в особенности еврозоны, говорится в обзоре инвестбанка. Прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году остался без изменения и составляет 5,6%. Кроме того, в...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 16:38
Акции ТГК-1 теперь выглядят интереснее, с технической точки зрения - ИК "Велес Капитал"
ИК "Велес Капитал" отмечает, что, с технической точки зрения, бумаги ТГК-1 теперь выглядят гораздо более интересно, говорится в комментарии ИК. "Из фундаментальных новостей по акциям ТГК-1 можно отметить рекомендацию совета директоров акционерам по выплате дивидендов за 2019 год в размере...    читать дальше
.
26 мая 2020 года 16:02
Основные надежды российских инвесторов связаны с восстановлением спроса на нефть и другие товары российского экспорта - "Открытие Брокер"
течественный рынок акций продолжает расти. В первой половине вторника индекс Мосбиржи поднимался в моменте до 2796,8 пункта. Позитивный настрой участников торгов обеспечивают очередные новости о продвижении в создании вакцины против COVID-19 и стимулирующих мерах, говорится в комментарии "Открытие...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.