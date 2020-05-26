Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут чуть подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 26 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на экономическое восстановление. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,64% (значение индикатора в ходе торгов достигло максимума с 6 марта). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил об отмене режима ЧП в оставшихся пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, передал канал NHK. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:30 мск вырос на 0,66%, гонконгский Hang Seng - на 1,84%. Южнокорейский индекс Kospi к 08:27 мск прибавил 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:28 мск поднялся на 2,15%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган. В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций. В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник представил план создания рабочих мест в стране после пандемии. Программа JobMaker, в частности, включает реформирование системы подготовки кадров. "Необходимо, чтобы австралийцы были лучше подготовлены к рабочим местам, которые будут создавать компании", - передают его слова СМИ.

Фондовые рынки АТР растут, несмотря на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем на фоне намерения Пекина принять новый закон о национальной безопасности Гонконга. В понедельник торги на фондовых биржах США не проводились в связи с праздничным днем (День памяти).

Цены на нефть растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $36,31 за баррель, что на 2,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на 1,1%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 3,76% - до $34,5 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+. Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 4,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,181 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,588 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (23-25 мая) 0,14%, поднявшись до 692,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+1,12%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Лента БО-001Р-03" (-0,7%), "Роснефть-002Р-05" (-0,46%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк в полном объеме разместил 3-летние облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Купоны квартальные.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-07 со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,68% годовых. Сбор заявок прошел 25 мая. Техразмещение предварительно запланировано на 29 мая.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) планирует 26 мая провести сбор заявок на два выпуска бондов серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 общим объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 установлен на уровне 5,75-5,85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет в диапазоне 5,83-5,94% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 установлен на уровне 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет в диапазоне 6,04-6,14% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 19-го купона облигаций 4-й серии и 6-й серии в размере 8,5% годовых. Облигации 4-й и 6-й серии объемом 5 млрд рублей каждый выпуск и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпуска в обоих случаях определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10-й рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций - 8,75% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 8% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего купона составляет 8% годовых.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 12% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещается на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.