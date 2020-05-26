Рост рынка акций в первой половине вторника будет продолжен - "Алор Брокер"

Рост рынка акций в первой половине вторника будет продолжен, говорится в комментарии "Алор Брокер": американские фьючерсы подрастают на 0,6-0,8%%, нефть снова ушла выше сопротивления 36 долларов за баррель.

"Лучше рынка", по мнению аналитика Алексея Антонова, обещают быть акции "Норильского Никеля", отыгрывая удорожание палладия и никеля, не исключено, что во вторник они закроют дивидендный "гэп".