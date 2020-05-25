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Рубль вечером почти не меняется к доллару и евро в условиях сниженной активности игроков из-за неработающих западных бирж

Москва. 25 мая. Доллар и евро почти не меняются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях сниженной активности участников из-за неработающих бирж в США и Великобритании.

Курс доллара США составил 71,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,06 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,89 копейки - до 74,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах в условиях сниженной участников рынка из-за закрытых бирж в Великобритании, где в понедельник отмечают Весенний банковский выходной, и США, где празднуют День Поминовения.

Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть, общемировое позитивное влияние на рынки оказывает продолжающееся постепенное открытие экономик стран мира и смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ограничивают активность покупателей опасения роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

В выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в отсутствие западных инвесторов волатильность в ходе торгов в валютной секции "Московской биржи" снизилась в первый торговый день недели в два раза по сравнению со значениями торговых объемов прошлой недели. "На фоне снизившейся ликвидности мы видим, что курс рубля большую часть торговой сессии понедельника колебался в узком диапазоне. Во вторник мы ожидаем роста торговых оборотов. В последнюю неделю мая пара "доллар-рубль" может подняться до 71 руб./$1, дорожая вслед за ценами на нефть. В целом курс рубля в последнее время двигался против валют развивающихся стран и сейчас находится в зоне перекупленности", - подчеркивает Союнов.

"К окончанию дня в понедельник рубль демонстрировал лишь незначительные изменения к доллару и евро. Окончательные расчеты по основным налогам (НДС, НДПИ и акцизы) уже не оказывали заметной поддержки отечественной валюте, при этом в целом торги в течение дня проходили при относительно сдержанной активности участников рынка в связи с закрытием торговых площадок в США и Великобритании. Среди других валют на развивающихся рынках заметное укрепление показывали бразильский реал (+1,4%) и мексиканское песо (+0,8%)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным фактором для российских активов остается интерес к риску со стороны глобальных инвесторов. Несмотря на удачный старт понедельника, мы не видим потенциала существенного укрепления рубля в ближайшее время. Курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения ДКП Банком России, вероятно, останется в диапазоне 71-73 руб./$1, хотя потенциал рубля к ослаблению сейчас больше, чем к укреплению", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают умеренный рост в ходе торгов в понедельник за счет признаков дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,76% - до $35,75 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,08% - до $33,94 за баррель.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работали 983 буровых установки.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 28,42 копейки, до 71,5962 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,08 копейки, до 77,8823 руб./EUR1.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" не проводились на торгах "Московской биржи" из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 14,78 копейки по сравнению с пятницей и составил 71,609 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 672,191 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 39,86 копейки, до 77,9054 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 21,11 на 51,07 копейки и составил 78,078 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR351,355 млн, из которых EUR114,409 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR236,946 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник перед пиком налоговых выплат мая, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,73% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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