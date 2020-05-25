ETF с привязкой к золоту уверенно движется по восходящей - ГК "ФИНАМ"

Индексный фонд FinEx Gold ETF, находящийся в числе рекомендаций ГК "ФИНАМ" на покупку, превзошел указанный аналитиками целевой уровень и принес доходность в размере 23,4% за период с последнего обновления рекомендации в августе прошлого года, отмечается в комметарии инвесткомпании.

"Золото традиционно востребовано инвесторами в периоды геополитической напряженности, и недавняя эскалация кризиса между Соединенными Штатами и Китаем позволила ценам на драгоценный металл укрепиться. Мы ожидаем от FinEx Gold ETF дальнейшего укрепления в среднесрочной перспективе. Мы сохраняем по FinEx Gold ETF рекомендацию "Покупать"", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса. Инструмент FinEx Gold ETF отслеживает динамику цен на золото, при этом торгуется на Московской бирже.

Инструмент такого рода является простым и удобным для российских инвесторов способом вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на золото, ведь, как известно, инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены с техническими сложностями и высокими издержками, а заявленный уровень расходов у данного ETF относительно невысок и составляет 0,45%, отмечается в комментарии ГК.