Даже если летом глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для возвращения ВВП к докризисным значениям - Julius Baer

Даже если в летние месяцы индексы PMI вырастут выше 50 пунктов, и глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для того, чтобы уровни ВВП вернулись к докризисным значениям, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера.

"Опубликованные в четверг и пятницу предварительные индексы PMI по ряду развитых экономик показали, что на фоне ослабления карантинных мер темпы экономического роста в мае начали восстанавливаться, - указывает эксперт. - Это было ожидаемым событием после падения темпов роста до рекордных минимумов в апреле, когда карантинные меры сильнее всего ударили по экономике".

Учитывая, что смягчение таких мер в мае происходило во все большем количестве стран, все меньшая доля опрошенных компаний ожидает дальнейшее ухудшение экономических условий, что, на взгляд Д. Мейера, является первым шагом к нормализации экономической активности в текущем месяце. В частности, индексы PMI по сектору услуг, который больше всего пострадал от карантинных мер, в большинстве стран показали восстановительный рост до уровня около 30 пунктов. Самый сильный рост показателей по сектору услуг наблюдается в США, что удивило рынки, поскольку более позднее введение карантинных мер в этой стране ограничивало ожидания.

Предварительные индексы по сфере производства, которая меньше пострадала от карантинных мер, в основном находятся на уровне около 40 пунктов, и лишь в Японии наблюдается дальнейшее снижение. "Тем не менее, индексы PMI по-прежнему остаются на уровнях ниже 50 пунктов, что указывает на отрицательные темпы роста, - отмечает эксперт Julius Baer. - Поскольку этот показатель является надежным индикатором темпов экономического роста, текущие данные означают, что негативные факторы действительно ослабевают, но в мае экономики стран мира продолжат сокращаться. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего улучшения ситуации. При этом даже если в летние месяцы индексы PMI вырастут выше 50 пунктов, и глобальная экономика вернется к росту, потребуется еще несколько кварталов для того, чтобы уровни ВВП вернулись к докризисным значениям".