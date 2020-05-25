Корпоративные облигации имеют потенциал снижения ставок относительно ОФЗ - Sberbank Asset Management

Потенциал дальнейшего роста рынка ОФЗ выглядит ограниченным с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам, однако корпоративные облигации имеют потенциал снижения ставок относительно ОФЗ, отмечается в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Как следствие, в ближайшее время ожидается рост котировок корпоративных облигаций.

Как отмечает эксперт, на минувшей неделе на рублевом рынке госдолга позитивные настроения сохранялись. Отчасти это обуславливалось общим позитивным настроением на глобальных рынках, ростом котировок нефти, а также замедлением инфляции с 3,1% до 3%, согласно недельным данным (отсутствие существенного ускорения инфляции дает возможность Банку России снижать ключевую ставку). Кривая ставок ОФЗ опустилась еще на 10-15 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций Мосбиржи прибавили 0,7% и 0,6% соответственно. Выросла активность и на первичном корпоративном рынке. При этом существенно снизились уровни ставок при размещении. В частности, Сибур разместил трехлетние облигации с рекордно низким купоном в 5,5%

"Основным драйвером роста рынка остается стимулирующая политика глобальных центробанков и правительств развитых и развивающихся стран, - подчеркивает Ренат Малин. - Кроме того, постепенное снятие карантинных мер в развитых странах перезапускает деловую активность, что приводит к улучшению рыночных настроений. На таком фоне восстановительный рост котировок евробондов продолжится. На рублевом долговом рынке потенциал дальнейшего роста рынка ОФЗ выглядит ограниченным, с учетом уровней, которых достигли доходности к погашению по госбумагам. Однако корпоративные облигации имеют потенциал снижения ставок относительно ОФЗ. Как следствие, в ближайшее время ожидаем роста котировок корпоративных облигаций".