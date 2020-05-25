Долгосрочный растущий тренд на мировых фондовых рынках остается неизменным - Julius Baer

Долгосрочный растущий тренд на мировых фондовых рынках остается неизменным, говорится в комментарии Julius Baer.

Визуально акции выглядят дорогими, но инвесторы, ориентирующиеся на 12-месячные форвардные мультипликаторы, могут не охватить весь потенциал будущего восстановительного роста фондовых рынков, отмечают специалисты компании.

"Если учитывать средний рост доходности за 30 месяцев после прохождения дна рецессии за период после окончания Второй мировой войны, то мультипликатор цена/прогнозная прибыль по индексу S&P 500 на 2022 год составит 15х, что подразумевает дополнительный рост на 15-20% до конца 2021 года. Риск по-прежнему смещен в сторону повышения. К настоящему моменту индекс S&P 500 вырос на 32% с минимумов марта, что позволяет ожидать мультипликатор цена/прогнозная прибыль на следующие 12 месяцев на уровне 22х и существенную премию в размере 30% к средним историческим значениям. Мы полагаем, что западный мир будет лучше подготовлен к повторной вспышке заболевания, что поддерживает наш прогноз уверенного экономического восстановления без пауз. В ближайшей перспективе акции заслуживают отдыха после предыдущего периода роста, однако долгосрочный растущий тренд остается неизменным", - пишет руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.