Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Москва. 25 мая. Доллар и евро после ослабления на старте торгов перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вниз и умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за сократившей темпы роста нефти.

Курс доллара США составил 71,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,18 руб./EUR1, подорожав на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,9 копейки - до 74,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 28,42 копейки, до 71,5962 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,08 копейки, до 77,8823 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого утреннего повышения перешел к снижению к доллару и евро вслед за нефтью, котировки которой утратили утренний повышательный импульс. Активность торгов снижена из-за закрытых бирж в Великобритании, где в понедельник отмечают Весенний банковский выходной, и США, где празднуют День Поминовения.

Позитивное влияние на рынки оказывает продолжающееся постепенное открытие экономик стран мира и смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Ограничивают активность покупателей опасения роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

В выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

Цены на нефть ослабили темпы роста днем в понедельник. Котировки "черного золота" росли уже четыре недели подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии. Другие страны также постепенно смягчают ограничения, что дает надежду на дальнейший рост спроса. За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,03% - до $35,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,57% - до $33,44 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на 2%.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

"Основным фактором для российских активов остается интерес к риску со стороны глобальных инвесторов. Несмотря на удачный старт понедельника, мы не видим потенциала существенного укрепления рубля в ближайшее время. Курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения ДКП Банком России, вероятно, останется в диапазоне 71-73 руб./$1, хотя потенциал рубля к ослаблению сейчас больше чем к укреплению", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Умеренно негативный внешний фон, связанный с обострением ситуации в Гонконге и напряженной взаимной риторикой между США и Китаем, создает риски для умеренного ослабления рубля. В отсутствие значимых публикаций макроэкономической статистики в рамках текущей недели внимание участников рынка будет сосредоточенно именно на данных темах. Из внутренних факторов отметим ряд комментариев, прозвучавших на пресс-конференции главы Банка России в пятницу. (. . .) Банк России сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 б.п. на заседании 19 июня. Это продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов, что последнее время выступало фактором поддержки для рубля. С учетом того, что в ожидания рынка такое снижение ставки уже практически полностью заложено, влияние данного фактора поддержки для рубля будет постепенно ослабевать", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Как следует из данных Банка России, ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, 21 мая объем продажи валюты составил 11,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник перед пиком налоговых выплат мая, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,76% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 5,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 5,73% годовых.