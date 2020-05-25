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25 мая 2020 года 16:28
Рынки только в середине пути W-образного восстановления - "Иволга Капитал"
Мировой экономический кризис, затронувший все рынки, не может отступить быстро и однонаправленно. Если смотреть дальше, чем на неделю или месяц, то дальнейшее поведение фондовых рынков продолжится в форме W-образного восстановления, и сейчас они только в середине пути. Что касается мировой экономики, то ее динамика рискует надолго остаться L-образной, считает управляющий директор инвестиционного холдинга "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. По его словам, если раньше предполагалось, что за обвалом нефти до отрицательных цен, состоявшимся 20 апреля, будут новые откаты, обусловленные большим числом частных спекулянтов, то теперь картина изменилась. Нефть в конце апреля лишилась спекулятивного навеса, и с начала мая сформировался определенный диапазон для колебаний нефтяных котировок вблизи уровня $30 за баррель Brent. Что касается российского рынка акций, то в апреле и начале мая ожидалось, что он находится в состоянии передышки перед следующим снижением. Однако эта "передышка" несколько затягивается, вполне вероятно, что в конце мая обстановка на рынках станет для отечественных фондовых индексов благоприятной и цены акций в среднем окажутся выше. Рубль последовательно укрепляется весь май, но до полной компенсации мартовского обесценения далеко - есть шансы на продолжение роста рубля, пусть и с локальными паузами. Следует скептически относиться к бумагам госбанков, проблемы которых инвесторы недооценивают: госбанки стремительно лишаются прибылей, продолжая служить в качестве инструментов прямой инфраструктурной поддержки экономики во вред собственному бизнесу, считает эксперт. Кроме того, скепсис распространяется и на американские акции. Американский фондовый рынок был переоценен до кризиса и стал еще более переоцененным в ходе кризиса. Монетарные стимулы вывели рынок из пике, компенсировав большую часть просадки. Но рынок нельзя снабжать деньгами бесконечно, ликвидность на нем растворяется быстро, а плохая статистика только начала накапливаться, полагает Хохрин. В итоге, по мнению представителя "Иволга Капитал", "дальнейшее поведение фондовых рынков продолжится в W-образной логике, и мы только в середине пути. Что касается экономики, то ее динамика и вовсе рискует надолго остаться L-образной".
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25 мая 2020 года 19:42
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