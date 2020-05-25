Рубль в начале недели лишён ярких поводов для движения - "Открытие Брокер"

Рубль в начале недели лишён ярких поводов для движения, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль незначительно укреплялся в первой половине понедельника, но затем растерял свои достижения, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2520 рублей. Ставки MosPrime составили 5,65% на день, 5,73% на неделю и 5,76% на месяц.

Небольшой рост более коротких ставок связан с более высоким спросом на рублёвую ликвидность в рамках налогового периода. Кроме того, напоминает А. Кочетков, в пятницу глава ЦБ РФ Э. Набиуллина несколько остудила ожидания спекулянтов по поводу агрессивных действий ЦБ РФ. Во-первых, речи о внеплановом снижении ставки не идёт. Кроме того, сценарий смягчения на 100, 75 или 50 базисных пунктов будут обсуждаться. По словам Э. Набиуллиной, смягчение на 50-75 базисных пунктов также отвечает критерию увеличенного минимального шага.

"Таким образом, регулятор попытался охладить перевозбуждение на рынке, которое вылилось в настоящее ралли ОФЗ. Кстати, смягчение всего на 50 пунктов выглядит более логичным и не лишает регулятора инструментов влияния на ситуацию. Слишком агрессивные действия могут породить волну повышенной волатильности на валютном рынке. Рубль в пятницу уже отыграл заявления главы ЦБ, а в начале недели лишён ярких поводов для движения", - отмечает специалист "Открытие Брокер".