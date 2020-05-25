Brent останется на неделе в диапазоне $32-37 за баррель - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают котировки Brent на этой неделе в диапазоне $32-37/барр., сообщается в обзоре компании.

Котировки нефти Brent остаются вблизи отметки в $35/барр. с минимальным ежемесячным контанго около $0,5, отмечают аналитики компании. Поддержку ценам оказывают информация о восстановлении спроса на нефть в Китае и перевыполнении сделки ОПЕК+.

Россия снизила добычу на 25% в мае, страны ОПЕК готовы продлить действующее сокращение до конца 2020 г.

Саудовская Аравия заявляла о готовности снизить добычу еще на 1 млн барр. в сутки - до 7,5 млн барр. в сутки в июне.

По последним данным, добыча нефти в США сократилась уже на 1,7 млн барр. в сутки с пика - до 11,5 млн барр. в сутки. Таким образом, США почти выполнили условия сделки ОПЕК++. Число активных буровых установок в США продолжило стремительно сокращаться, снизившись за неделю еще на 8%, общее падение за 2,5 месяца достигло 68%.

"Запасы нефти в США неожиданно снизились на 5 млн барр., мы связываем это падение с ростом закупок со стороны Китая, наполняющего стратегические резервы. Тем не менее, восстановление спроса идет более медленными темпами, ускорение темпов распространения COVID в Индии и Латинской Америке сигнализирует, что спрос сохранится ниже уровней января на 10-15 млн барр. в сутки и в июне. Мы ожидаем Brent в широком диапазоне $32-37/барр. на этой неделе", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс".