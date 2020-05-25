"БКС Глобал Маркетс" рекомендует фиксировать прибыль в длинных евробондах РФ

"БКС Глобал Маркетс" рекомендует фиксировать прибыль в длинных евробондах и сокращать дюрацию портфеля в пользу качественных бумаг, говорится в обзоре инвесткомпании.

Прошедшая неделя, как и предыдущая, стала позитивной для российского рынка еврооблигаций на фоне сохраняющегося высокого аппетита к риску. Длинные суверенные еврооблигации РФ стали бенефициарами улучшения рыночной конъюнктуры – за неделю их доходность снизилась на 20 б.п. Бенчмарк RUSSIA 47 за неделю подорожал на 4 п.п. до 133.5%.

"Можно сказать, что российские еврооблигации полностью восстановились после коррекции, - отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Мария Радченко. - Дисконт российских к бумагам других развивающихся стран (Мексика, Индонезия, Бразилия) продолжает увеличиваться – указывает на то, что инвесторы считают кредитные риски России самыми низкими среди EM. Текущий рост котировок облигаций EM мы не считаем фундаментально обоснованным, т.к. возвращение к ценовым уровням до начала пандемии игнорирует риски замедления глобальной экономики, а также не учитывает неопределенность касательно восстановления. Мы рекомендуем инвесторам фиксировать прибыль в длинных бумагах и сокращать дюрацию портфеля в пользу качественных бумаг".