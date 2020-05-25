БКС Глобал Маркетс исключил Газпром из списка фаворитов, список аутсайдеров не изменился

"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка фаворитов "Газпром" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Газпром" исключен из списка фаворитов - цены на газ в Европе находятся вблизи низшей точки, а в подземных хранилищах постепенно заканчивается место, что создает риски для EBITDA компании в 2020 году и дивидендов", - говорится в отчете.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, сейчас находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Московская биржа" (MOEX: MOEX), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR).

"Нам по-прежнему нравится "РусГидро" - мы ждем сильных финансовых результатов компании за первый квартал 2020 по МСФО 4 июня. "Россети" остаются в нашем списке за счет потенциальных изменений в тарифном регулировании, а также недавно объявленных дивидендов (дивдоходность 6,3%) - оба фактора должны оказать поддержку бумаге в краткосрочной перспективе. Мы продолжаем считать "Мосбиржу" лучшей компанией в финансовом секторе. МТС сохраняет устойчивость, несмотря на макроэкономические факторы, дополнительную поддержку оказывают продолжающийся выкуп акций и неплохая дивидендная доходность. Нам все еще нравится "ФосАгро" благодаря способности противостоять рыночной волатильности, а объемы во втором квартале 2020 года ожидаются сильными", - пишут аналитики.

Список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, был оставлен аналитиками "БКС Глобал Маркетс" без изменений. В список аутсайдеров по-прежнему входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и Сбербанк (MOEX: SBER).

"Мы сохраняем в этом списке "РусАл", поскольку считаем, что замедление мировой производственной активности окажет давление на его котировки. НЛМК и "Северсталь" остаются под давлением из-за негативных трендов на рынке стали, в основном на внутреннем. Оставляем Сбербанк в списке аутсайдеров, поскольку считаем его уязвимым в текущих неблагоприятных условиях, а также сохраняем "Роснефть": слабая динамика показателей сохранится и во втором квартале 2020 года, поскольку средняя цена на нефть, вероятно, снова снизится квартал к кварталу. Мы ожидаем, что DPS "Роснефти" за первое полугодие 2020 года будет практически нулевым", - отмечается в обзоре инвестбанка.

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.