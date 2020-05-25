Курс на текущей неделе будет находиться в коридоре 72-74 руб./$ - "БКС Глобал Маркетс"

Курс на текущей неделе будет находиться в коридоре72-74 руб./$, т.е. около тех же уровней, что и в последние 2-3 недели, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Рубль на прошедшей неделе показал внушительный рост. Двумя основными драйверами курса, по мнению аналитика инвесткомпании Владимира Тихомирова, стали рост цен на нефть и приток средств иностранных инвесторов на рынок российского рублевого госдолга. Дополнительную поддержку российской валюте оказали комментарии председателя ЦБ Набиуллиной, которая в пятницу в очередной раз заявила о возможности снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п.

"Мы считаем, что ралли на нефтяном рынке было несколько чрезмерным, поскольку макроданные по основным экономикам поводов для большого оптимизма по-прежнему не дают. В этой связи мы не исключаем некоторой коррекции в нефтяных ценах – до уровней около $32/барр., что может также привести к небольшому ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что на предстоящей неделе обменный курс будет находиться в коридоре RUB 72-74/$, т.е. около тех же уровней, что и в последние 2-3 недели. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит RUB 73,4/$, а к концу года российская валюта может укрепиться до RUB 70-72/$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр.", - прогнозирует эксперт "БКС Глобал Маркетс".