Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Основным фактором для российских активов остается интерес к риску со стороны глобальных инвесторов. Несмотря на удачное старт понедельника, мы не видим потенциал существенного укрепления рубля в ближайшее время. Курс, поддерживаемый стабильными ценами на нефть и ожиданиями смягчения ДКП Банком России, вероятно, останется в диапазоне 71-73 руб./$, хотя потенциал рубля к ослаблению сейчас больше чем к укреплению", - отмечают эксперты банка.