Ближайшее снижение ключевой ставки ЦБРФ, скорее всего, будет менее масштабным, не более 50 б.п. - ITI Capital

Ближайшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, будет менее масштабным, не более 50 б.п., отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании Искандер Луцко и Ольга Николаева подтверждают более плавное снижение ставки, не больше 50 б.п., на заседании в июне, и прогноз аналитиков на конец года остается неизменным - 4,5%.

"Шаг снижения ставок в рамках последних заседаний Центробанков Турции, Мексики и Бразилии не превышал 50 б.п., так как уже больше половины развивающихся стран перешли к отрицательным реальным ставкам. Сейчас динамика и цель по ставке Банка России напоминает сравнительные показатели ЦБ Мексики", - указывают эксперт ITI Capital.

По мнению И. Луцко и О. Николаевой, наиболее важной частью речи председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на последней пресс-конференции в минувшую пятницу стало объявление параметров анонсированного 14 мая первого аукциона месячного РЕПО, который пройдет в понедельник, 25 мая. Лимит составит 500 млрд руб., что соответствует среднему объему операций "тонкой настройки" в последние месяцы. В дальнейшем значение будет объявляться накануне аукциона и зависеть от актуального состояния ликвидности в банковском секторе.

"Этот механизм сейчас весьма актуален для банков, учитывая, что в апреле структурный профицит ликвидности снизился до 1,2 трлн руб. (-1,6 трлн руб. с начала года) из-за оттока депозитов и роста обязательных резервов (резервы Сбербанка составили). Следовательно, он будет способствовать более однородному распределению ликвидности в банковской системе и усилит возможности банков по реструктуризации кредитов. ЦБ не ждет повышения инфляционного давления ввиду предоставления дополнительной ликвидности, поскольку все излишки будут абсорбироваться с помощью имеющегося арсенала средств". - отмечают эксперты ITI Capital.

"Ближайшее снижение ключевой ставки, скорее всего, будет менее масштабным, не более 50 б.п., - полагают в аналитическом отделе ITI Capital. - ЦБ в очередной раз подтверждает свою приверженность дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Как и отмечалось на прошлой пресс-конференции, вероятность снижения ключевой ставки сразу на 100 б.п., до 4,5%, в рамках следующего планового заседания регулятора есть, но ниже 100%. Необходимость внепланового пересмотра монетарных условий в данный момент отсутствует. Минимальный уровень ключевой ставки в будущем будет определяться таким образом, чтобы обеспечить стабильную инфляцию в размере 4%. Регулятор не планирует включать переход к стадии отрицательных реальных ставок в свой базовый сценарий".