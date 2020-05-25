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25 мая 2020 года 11:36

Рынок акций РФ утром подрос к 1200 пунктам по индексу РТС и "залег в боковик", обновили пик "префы" Ленэнерго

Москва. 25 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос во главе с нефтянкой на новых попытках роста нефти; индекс РТС на фоне укрепления достиг рубежа 1200 пунктов, после чего "залег в боковик".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2733,27 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1203,34 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар просел до 71,55 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +1,2% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8% и +2,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%, "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%).

Просели "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1200 пунктов по индексу РТС. В то время как смягчение ограничительных мер в отдельных странах дает участникам рынка надежды на "перезапуск" экономики, неопределенность в отношении траектории восстановления мирового ВВП остается высокой, а к списку факторов риска добавляется усиление напряженности в отношениях между США и КНР. В понедельник активность нерезидентов на рынке может оказаться низкой из-за выходного дня в США (День поминовения) и Великобритании (банковский выходной). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 71,5 руб./$1.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи смог на прошлой неделе закрепиться выше рубежа 2700 пунктов, однако если нефть не продолжит восстановление, "медведи" могут увести рынок акций РФ ниже этой отметки.

Нефть Brent не смогла удержаться выше отметки $36 за баррель, где проходит верхняя граница боковика. Теперь "черное золото" вернулось в более комфортный диапазон $32-36 за баррель. По логике, теперь стоит ждать движения котировок к нижней границе коридора. Акции "нефтянки", учитывая забуксовавшую нефть, выглядят неоправданно дорого, и еще не полностью учитывают снижение прибылей компании сектора из-за дешевого сырья и отсутствия перспектив его быстрого восстановления. Если рубль начнет слабеть, что в текущей экономической ситуации вполне логично, это окажет поддержку акциям ненефтяных экспортеров, считает Антонов.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, нефть в конце минувшей недели снизилась после сообщения Китая об отказе от таргетирования темпов роста ВВП. Китай сообщил, что в этом году будет сосредотачиваться не на количественных показателях роста ВВП, а на структурных изменениях. По различным прогнозам, суммарный средний спрос Китая на нефть в текущем году снизится на 5-8%. Тем не менее, прогнозы торможения крупнейшей экономики не стали большой неожиданностью и вызвали лишь весьма локальное снижение цен нефти, которая остается на относительно высоких уровнях.

Сохранению позитива на рынке нефти есть три весомые причины. С одной стороны, это перспективы восстановления спроса. В мае в СМИ активно обсуждаются появляющиеся успешные наработки лекарств и вакцин против вируса, что подогревает надежды на будущее преодоление постигших человечество проблем. Но даже и пока без решающих прорывов на вирусном фронте некоторые страны уже показали успешный опыт завершения эпидемии (особенно преуспели в этом ряд стран Юго-Восточной Азии, где стали высвечиваться явные признаки восстановления). Спрос на нефть в Китае уже показывает ощутимый рост. Целый ряд стран, включая крупные и наиболее пострадавшие от вируса страны Европы, также движутся к постепенному снятию ограничительных мер.

С другой стороны, постепенной ребалансировке рынка нефти способствует сокращение добычи ведущими игроками. В мае большой шаг в направлении удаления с рынка излишка предложения был сделан странами ОПЕК+, где особенно старается Саудовская Аравия. Полная картина сокращения добычи нефти появится лишь в начале июня. В США сокращаются запасы нефти и продолжается снижение количества работающих буровых установок, отмечает аналитик.

Третьим весомым фактором оптимизма покупателей нефти остаются старания монетарных властей. Рынки продолжают наслаждаться дешевой ликвидностью и планами центральных банков о длительном периоде ультрамягкой политики. Вбрасываемые на рынок деньги продолжают подогревать интерес к покупкам, хотя по факту стимулы от центральных банков постепенно сокращаются после "половодья" марта-апреля. На наступающей неделе ФРС сократила покупки гособлигаций США до $5 млрд в день, что на порядок меньше, чем было в апреле. С наибольшей вероятностью именно сокращение монетарных стимулов может стать причиной для очередного захода рынков на снижение. Среди других тем можно упомянуть утряску плана Еврокомиссии по фонду восстановления экономики проблемных стран еврозоны. Пока консенсуса достигнуть еще не удалось. А в долговых проблемах ряда европейских стран заложена потенциальная бомба, способная потрясти рынки. Другим катализатором роста проблем может стать новый виток торговых войн США и Китая. Но пока покупатели продолжают править бал, в том числе и на рынке нефти, считает Подлевских.

В США в пятницу индексы показали смешанную и невыразительную динамику, но неделя завершилась ростом. Значение Dow Jones за неделю повысилось на 3,3%, S&P 500 и Nasdaq также прибавили более 3%.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Помимо этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП, что страна впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

В понедельник в Азии индексы подросли (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,6-0,9%, Великобритания не работает), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Японский рынок вырос на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд). Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

Министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

ВВП Германии в первом квартале сократился на 2,2%, как и ожидалось.

Нефть утром в понедельник делает новые попытки роста на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса; цена июльской Brent находится на $0,5 выше уровня при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $35,16 за баррель (+0,1% и -2,6% в пятницу), июльская цена WTI - $33,51 за баррель (+10,8 и -2% в пятницу).

При этом трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+24,2%, до 11 рублей - максимум с ноября 2010 года), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+5,9% и +7,2% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+5,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,7%) и обновили исторические максимумы "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%, до 168,15 рубля).

Подешевели "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,1%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,89 млрд рублей (из них 2,001 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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