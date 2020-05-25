Внешний фон создает риски для умеренного ослабления рубля - "Нордеа банк"

Умеренно негативный внешний фон, связанный с обострением ситуации в Гонконге и напряженной взаимной риторикой между США и Китаем, создает риски для умеренного ослабления рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"В отсутствие значимых публикаций макроэкономической статистики в рамках текущей недели внимание участников рынка будет сосредоточенно именно на данных темах. Из внутренних факторов отметим ряд комментариев, прозвучавших на пресс-конференции главы Банка России в пятницу. Регулятор отметил, что изменение бюджетного правила в том, что касается режима продаж/покупок валюты не планируется. Это означает, что до тех пор, пока цены на нефть остаются ниже цены отсечения (42,4 долл./барр. в текущем году), Банк России продолжит регулярные продажи валюты из ФНБ для компенсации выпадающих доходов бюджета. При более высоких ценах на нефть продажи валюты сменятся покупками, - отмечают специалисты "Нордеа банка". - Таким образом, значимых изменений в формировании курса рубля в том, что касается влияния на него бюджетного правила, не ожидается. Ключевыми факторами для рубля останутся "аппетит" к риску на глобальных площадках, динамика цен на нефть и привлекательность российских активов для иностранных инвесторов. Банк России сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 бп на заседании 19 июня. Это продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов, что последнее время выступало фактором поддержки для рубля. С учетом того, что в ожидания рынка такое снижение ставки уже практически полностью заложено, влияние данного фактора поддержки для рубля будет постепенно ослабевать".