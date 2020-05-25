Рубль на неделе может сохранить высокую чувствительность к внешнему фону - РФПИ

Компании в понедельник и четверг выплачивают основные майские налоги, но их пониженный объем означает, что поддержка для рубля со стороны экспортных продаж может начать ослабевать, отмечает в комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Поэтому на этой неделе рубль может сохранить высокую чувствительность к внешнему фону, а там и рисков, и неопределенности предостаточно", - пишет он.

Данные CFTC о спекулятивных потоках на 19 мая указали на небольшое снижение чистой длинной позиции в рубле - с 27% до 23% от общего объема позиций.

"Поддержка рубля может сохраниться от цен на нефть, если они не возобновят снижение. В понедельник не исключаем колебания курса рубля в диапазоне 71,50-72 за доллар", - указывает Д. Полевой.