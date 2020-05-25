Снижение ключевой ставки на 100 бп уже не выглядит безальтернативным и срочным сценарием - Росбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 бп уже не выглядит безальтернативным и срочным сценарием, говорится в комментарии Росбанка.

"Пятничная пресс-конференция Э.Набиуллиной отметилась непривычным ответом на традиционный вопрос о потенциале снижения ключевой ставки на 100 бп в июне: такой вариант не гарантирован и, вероятно, будет обсуждаться наряду с другими альтернативами. По нашему мнению, в сложившихся условиях альтернативы снижения ключевой ставки на 50 бп и 75 бп будут также соответствовать критерию увеличенного "минимального шага", отмеченного по итогам апрельского заседания регулятора", - пишут специалисты Росбанка.

Помимо формального ужесточения риторики касательно следующего шага по ключевой ставке, Э.Набиуллина охладила ожидания снижения ставки вне графика, отмечают аналитики. По мнению главы Банка России, экстренные действия могут нарушить предсказуемость монетарной политики, а снижение ставки до июньского заседания не даст больших временных преимуществ в трансмиссии решения на экономическую активность. Ключевым критерием трансмиссии останется подстройка кредитных условий, на что указывают данные еженедельного финансового обзора. "Мы полагаем, подобная риторика во многом отражает консервативный подход регулятора к неординарным действиям в условиях стимулирующего режима монетарной политики, особенно на фоне заметного улучшения настроений на внешних рынках", - указывают в Росбанке.

Банк России в пятницу заявил об изменении вертикали ответственности за денежно-кредитную политику: функция будет передана Алексею Заботкину, повышенному до должности зампреда Банка России. "Напомним, с 2016 года ДКП находилась в прямом ведении председателя Банка России. Факт перераспределение ответственности, на наш взгляд, не означает изменения сформировавшихся ранее принципов принятия решений и коммуникации с финансовыми рынками", - отмечают эксперты Росбанка.