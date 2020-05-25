Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК "Велес Капитал"

Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI в понедельник утром прибавляют порядка 0,5-1% после коррекционного снижения в конце прошлой недели, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Районы ближайших поддержек для цен расположены у $33 и $30 соответственно - до их преодоления у котировок сохраняются неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно, указывает специалист в комментарии компании.

С фундаментальной точки зрения, в пользу "быков" по-прежнему играет фактор более ограниченного предложения и перспектива увеличения спроса по мере снятия карантинных мер, пишет Е. Кожухова. Так, даже недельные запасы нефти в США демонстрируют тенденцию к снижению.