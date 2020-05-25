Пара доллар/рубль, вероятно, отступит ниже 71,5 - Промсвязьбанк

Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран поспособствуют в понедельник утром отступлению пары доллар/рубль ниже 71,5 рублей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Однако в дальнейшем, отмечает он, более существенное укрепление российской валюты выглядит маловероятным.

Скорее всего, в рубле в ходе сессии будет наблюдаться "боковое" движение у достигнутых значений на фоне низкой активности торгов, указывает Б. Зварич в комментарии Промсвязьбанка.