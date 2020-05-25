Рынок акций в понедельник перейдет в консолидацию - Промсвязьбанк

Российский рынок акций в понедельник на сложившемся внешнем фоне перейдет в консолидацию чуть выше уровней пятничного закрытия, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Так, индекс Мосбиржи в первые минуты торгов поднимется в район 2715 пунктов, после чего перейдет в "боковое" движение у достигнутых уровней. В дальнейшем мы ожидаем низкой активности игроков и пониженных объемов торгов на фоне выходного на биржах США и Великобритании. Вполне возможно, что до конца дня консолидация сохранится, а индекс Мосбиржи удержит позиции в середине диапазона 2700-2730 пунктов", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.