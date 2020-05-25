Индекс Мосбиржи после повышения на открытии с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи после открытия с некоторым приростом с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,3-0,5%, вблизи отметки 2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует ослабленное влияние внешних факторов в связи с национальными праздниками в целом ряде государств, в том числе и в США", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на понедельник не запланировано, поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.