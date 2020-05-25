"Медведи" попробуют закрепить индекс Мосбиржи под отметкой 2700 - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи по итогам прошлой недели все-таки сумел остаться выше отметки 2700, но в понедельник "медведи" попробуют ее пробить и закрепиться ниже, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Американские фьючерсы вроде и прибавляют с утра 0,3%, но в "минусе" нефть и промышленные металлы, и, скорее всего, их влияние перевесит с учетом потенциальной слабости российской экономики, отмечает аналитик компании Алексей Антонов.