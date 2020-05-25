Более вероятным выглядит уход пары доллар/рубль в коридор 72,7-75,5 - "Алор Брокер"

Рубль на малоликвидном рынке Форекс перед открытием торгов понедельника отвоевывает у доллара около 40 копеек, однако аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не ждет возобновления укрепления российской валюты. Более вероятным, по его мнению, видится уход пары доллар/рубль в хорошо проторгованный коридор 72,7-75,5, хотя в начале недели этому будет препятствовать продажа валюты нерезидентами в рамках подготовки к аукциону по ОФЗ в ожидании снижении ключевой ставки ЦБ.