"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ТГК-1 до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "покупать" до "держать" в связи с ограниченным потенциалом роста рыночной стоимости этих бумаг, подорожавших за последнее время, до прогнозного уровня, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

Прогнозная стоимость акций ТГК-1, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", осталась без изменений и составляет 0,013 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ТГК-1, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 0,014 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,012 рубля за штуку.