Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу акцентировала внимание, что инфляция идет по нижней траектории прогноза, отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Регулятор в условиях спада в экономике видит преобладание дезинфляционных факторов в будущем. На вопрос о возможности снижении ставки на 100 б.п. в июне председатель ЦБ РФ ответила, что "такой вариант на столе", но вероятность ниже 100%. Досрочное (внеплановое) заседание по снижению ставки не ожидается.

"Мы считаем, что в ближайшее время рынок продолжит отыгрывать ожидания по снижению ключевой ставки. Доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,25% годовых. Поддержку рынку на этой неделе окажут предстоящее 27 мая крупное погашение ОФЗ 26214 на 232 млрд руб., а также запуск операций долгосрочного РЕПО с ЦБ РФ", - указывает аналитик Промсвязьбанка.