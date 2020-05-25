Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Однако основные индикаторы завершили неделю уверенным ростом. В пятницу врач-инфекционист Энтони Фаучи сказал, что он "осторожно оптимистичен" по поводу разрабатываемой вакцины. Помимо этого, Фаучи заявил CNBC, что поддерживает смягчение ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой заболевания. По его словам, слишком длительное поддержание этих мер может "нанести невосполнимый ущерб, включая последствия для здоровья". "Поэтому были разработаны рекомендации, чтобы города и штаты могли начать вновь открываться", - добавил он.

Оптимизм инвесторов концу недели ослаб из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге". В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,69% на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд). Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ. Южнокорейский индекс Kospi к 08:16 МСК прибавил на 1,06%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:20 МСК поднялся на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:31 МСК вырос на 0,07%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. При этом трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $35,24 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на 2,6%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 1,02% - до $33,59 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на 2%.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость нефти увеличилась на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса. Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 44,72 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,997 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 мая снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 691,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+1,05%), "РЖД-001P-16R" (+0,94%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-1%), "ФСК ЕЭС-13" (-0,93%) и "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) полностью разместила 10-летние облигации серий БО-03 - БО-07 суммарным объемом 25 млрд рублей. "АЛРОСА" 20 мая провела за час сбор заявок на пять выпусков облигаций, а после этого установила ставку 1-го купона всех выпусков на уровне 5,75% годовых. По выпускам предусмотрены оферты через 5 лет. Первоначально компания планировала собирать заявки на три выпуска серий БО-03 - БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый. В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций эмитента.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 18 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,99% годовых.

ООО "Торговый дом РКС-Сочи" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р объемом 500 млн рублей на уровне 14% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 21 мая. Техразмещение запланировано на 26 мая. Облигации будут размещаться в рамках 10-летней программы объемом до 10 млрд рублей и могут быть размещены сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Таким образом, размер ставки 1-го купона составит 7,4% годовых. Срок обращения облигаций - 7 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - каждый квартал эмитент гасит по 3,9% номинала облигаций. Оставшиеся 33,7% от номинала гасятся в дату погашения выпуска. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Техразмещение запланировано на 27 мая.

АО "Трансмашхолдинг" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 на 10 млрд рублей на уровне 6,1% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,19% годовых. Сбор заявок прошел 22 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.

ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых. Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21 мая. Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых. Сбор заявок прошел 22 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Росбанк (MOEX: ROSB) 25 мая проведет сбор заявок на облигации серии БО-002P-07со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 5,7-5,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 5,78-5,99% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 29 мая.

АО "Росагролизинг" 28 мая проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,6-7,9% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует до конца мая открыть книгу заявок инвесторов на бонды со сроком обращения 3 года серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,8-6,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,98-7,08% годовых. Купоны квартальные. Дата начала техразмещения будет определена позднее.

ГК "Автодор" 4 июня начнет размещение двух выпусков облигаций серий 001Р-28 и 001Р-30 объемом 2 млрд и 1 млрд рублей соответственно со сроком обращения около 27 лет. Ставка 1-го купона составит 4% годовых в обоих случаях, купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей облигаций - Минфин России и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 4,87% годовых. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода плюс 0,15%. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. В начале октября 2016 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций, продлив срок их обращения до 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 6,38% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 25 мая 2021 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 6,15% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.