25 мая 2020 года 09:46
Утренние прогнозы: смешанный внешний фон
На утро понедельника у аналитиков нет единого мнения о старте фондовых торгов в России. Внешний фон смешанный.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи по итогам прошлой недели все-таки сумел остаться выше отметки 2700, но в понедельник "медведи" попробуют ее пробить и закрепиться ниже. Американские фьючерсы вроде и прибавляют с утра 0,3%, но в "минусе" нефть и промышленные металлы, и, скорее всего, их влияние перевесит с учетом потенциальной слабости российской экономики".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением порядка 0,3-0,5%, вблизи отметки 2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует ослабленное влияние внешних факторов в связи с национальными праздниками в целом ряде государств, в том числе и в США".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Российский рынок акций в понедельник на сложившемся внешнем фоне перейдет в консолидацию чуть выше уровней пятничного закрытия. "Так, индекс Мосбиржи в первые минуты торгов поднимется в район 2715 пунктов, после чего перейдет в "боковое" движение у достигнутых уровней. В дальнейшем мы ожидаем низкой активности игроков и пониженных объемов торгов на фоне выходного на биржах США и Великобритании. Вполне возможно, что до конца дня консолидация сохранится, а индекс Мосбиржи удержит позиции в середине диапазона 2700-2730 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России смешанный. С одной стороны, в Японии могут представить очередной пакет экономического стимулирования, но это вряд ли компенсирует дальнейшее ухудшение отношений США и Китая. Для российского рынка также важным фактором является неуверенная динамика нефти. После четырёх недель роста можно ожидать консолидации или даже коррекции. Поэтому в начале текущей пятидневки на отечественном рынке могут преобладать лёгкий пессимизм или консолидация".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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