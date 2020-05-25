Hедельный рост Dow Jones стал максимальным за полтора месяца

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу.

Однако основные индикаторы завершили неделю уверенным ростом. Значение Dow Jones повысилось на 3,3%, что стало максимальным ростом с недели, завершившейся 9 апреля, пишет CNBC. S&P 500 и Nasdaq также прибавили более 3%.

В начале недели рост фондового рынка США поддерживали новости о положительных результатах первой фазы испытания на людях вакцины против коронавируса, разработанной американской Moderna Inc. (SPB: MRNA) В пятницу врач-инфекционист Энтони Фаучи сказал, что он "осторожно оптимистичен" по поводу вакцины, которую разрабатывает компания.

Помимо этого, Фаучи заявил CNBC, что поддерживает смягчение ограничительных мер, введенных в связи со вспышкой заболевания. По его словам, слишком длительное поддержание этих мер может "нанести невосполнимый ущерб, включая последствия для здоровья".

"Поэтому были разработаны рекомендации, чтобы города и штаты могли начать вновь открываться", - добавил он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что власти не будут "закрывать страну" в случае второй волны коронавируса.

Однако к концу недели оптимизм инвесторов ослаб из-за роста напряженности между Вашингтоном и Пекином. В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Помимо этого, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии ВСНП, что страна впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

Акции биотехнологической компании Moderna Inc. в пятницу подорожали на 2,9%.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) также прибавили в цене 2,9%. Чистая прибыль компании по итогам квартала, завершившегося 26 апреля, выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения спроса на компьютерные игры, а также перехода многих людей на дистанционную работу и обучение в условиях пандемии коронавируса.

Стоимость Deere & Co. (SPB: DE) снизилась на 1,5%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования сократил прибыль и выручку во втором квартале текущего финансового года на фоне перебоев в работе, связанных с пандемией коронавируса, однако оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Котировки International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) снизились на 0,6%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг объявил о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании. Компания не уточнила, насколько масштабными будут сокращения.

Капитализация Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. уменьшилась на 1,5%. Ритейлер товаров для дома сообщил, что планирует возобновить работу 600 магазинов, включая 500 в Северной Америке, а также вернуть на работу 11 тыс. сотрудников, которые были отправлены в отпуска из-за приостановки деятельности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 8,96 пункта (0,04%) - до 24465,16 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 6,94 пункта (0,24%) и составил 2955,45 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 39,71 пункта (0,43%) - до 9324,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:25 мск поднялся на 1,59% на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд).

Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

Акции производителя электроники Fujitsu Ltd. дорожают на 2%, производителя микрочипов Advantest Corp. - на 0,8%.

Тем временем, стоимость производителя электроники Sony снижается на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:31 мск вырос на 0,07%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%.

Капитализация оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. увеличивается на 2,3% на торгах в Гонконге. Стоимость AAC Technologies Holdings Inc. растет на 1,3%.

Котировки страховщика AIA Group Ltd. снижаются на 3,1%, банка Hang Seng Bank - на 4,1%.

В четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

"Трейдеры в Гонконге готовятся ко второму этапу спада в 2020 году, - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch. - Усиление протестов на фоне сокрушительного влияния COVID-19 и возможного оттока рабочей силы из финансового центра города приведет к тому, что ситуация ухудшится, прежде чем улучшится".

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в воскресенье в эфире телеканала NBC, что против Китая могут быть введены санкции в случае принятия закона.

Тем временем, министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:16 мск прибавил на 1,06%.

Акции автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor дорожают на 0,8% и 1,5% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:20 мск поднялся на 1,7%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повышается на 0,9% и 1,2% соответственно. Котировки National Australia Bank растут на 1,9%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

При этом, трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $35,29 за баррель, что на $0,16 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на $0,93 (2,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,33 (0,99%) - до $33,58 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

"Растущая напряженность в отношениях США и Китая продолжит портить ландшафт нефтяного рынка", - цитирует агентство Bloomberg аналитика AxiCorp Ltd. Стивена Иннеса.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.