Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков

Москва. 22 мая. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 71,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 85,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,21 руб./EUR1, подорожав на 51 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 69,84 копейки - до 74,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Настроения инвесторов на большинстве рынков мира ухудшились на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Днем ранее Сенат США одобрил законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах.

Негативное влияние на большинство мировых рынков оказала также информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Ранее в ходе торгов рубль сокращал темпы снижения в обеих валютных парах на комментариях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной относительно дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и действия бюджетного правила, которые она сделала в ходе пресс-конференции по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры".

Набиуллина подтвердила, что ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях преобладания в будущем дезинфляционных факторов. "В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - подчеркнула она. Глава Банка России отметила, что ЦБ будет рассматривать шаг снижения ставки в 100 базисных пунктов как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Кроме того, Набиуллина подтвердила, что не обсуждается отмена или существенная корректировка бюджетного правила. "Не обсуждается никаких принципиальных изменений, тем более, отмены конструкции бюджетного правила. Механизм накопления и расходования средств из Фонда национального благосостояния в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня, вот это все доказало свою пользу и ценность, здесь я полностью согласна с Антоном Германовичем (министром финансов РФ Силуановым - прим. ИФ) в том, что бюджетное правило показало свою эффективность", - сказала глава ЦБ.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу снижался к доллару и евро с самого начала торгов вслед за сильно подешевевшей нефтью. "Доллар вырос при открытии почти на рубль, и к вечеру, несмотря на некоторое укрепление рубля в течение дня, пара вновь вернулась к утренним уровням 71,8 руб./$1. Рубль слабо отреагировал на комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, речь которой не предполагала каких-либо драматических изменений курса монетарной политики в ближайшем обозримом будущем. Она опровергла популярные ныне спекуляции на тему экстренного заседания ЦБ, так как считает, что ситуация развивается в соответствии с базовым прогнозом Банка России. В отношении ставок глава регулятора подтвердила вариант снижения на один процентный пункт, однако его вероятность "по-прежнему ниже 100%", подчеркнув при этом, что Банк России будет проводить мягкую денежно-кредитную политику, что будет стимулировать экономику и поддерживать рубль. Тем не менее, в мире продолжают накапливаться негативные настроения и страхи по поводу второй волны пандемии, поэтому валютам развивающихся стран будет трудно и дальше показывать рост, какой мы наблюдали последние дни. Рубль с начала апреля укрепился на 8,8%, южноафриканский ранд - на 3%, бразильский реал с середины мая вырос на 5%", - отметила Наумова.

"В пятницу рубль пребывал под давлением общего снижения аппетита к риску на глобальных площадках и коррекции цен на нефть после их активного восстановления с конца апреля. Нервозность у инвесторов вызывают трения между США и Китаем. В результате на развивающихся рынках в пятницу снижались почти все валюты. На внутреннем рынке внимание инвесторов было приковано к традиционной пресс-конференции главы ЦБ, от которой ожидали новых сигналов, подтверждающих намерения смягчать процентную политику. В целом глава регулятора подтвердила все ожидания участников рынка: потенциал для дальнейшего снижения ставки сохраняется, при этом вариант снижения ставки на 100 б.п. будет в том числе рассматриваться на ближайшем заседании 19 июня", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться в ходе торгов в пятницу на негативных сигналах из Китая, отказавшегося от целевого показателя годовых темпов роста ВВП; на настроения инвесторов также влияет усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 3,44% - до $34,82 за баррель. По итогам недели Brent может прибавить более 5%, отмечает MarketWatch.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 3,18% - до $32,84 за баррель. В четверг контракт подорожал по итогам шестой торговой сессии подряд, что стало наиболее продолжительным ростом с февраля 2019 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

На настроения трейдеров также влияет неопределенность относительно снятия карантинных мер в мире на фоне опасений второй волны коронавируса, пишет S&P Global Platts.

Тем временем, добыча нефти с конденсатом в России продолжает снижаться в мае, свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс". Среднесуточная добыча в этом месяце была уже почти на 17% меньше того же уровня апреля и составила 1284,1 тыс. тонн нефти и конденсата. В целом, 21 мая уровень добычи был самый низкий с начала мая - 1275,9 тыс. тонн.

ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, следует из данных Банка России.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 95,64 копейки, до 71,8804 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,66 копейки, до 78,4431 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 89,83 копейки по отношению к четвергу и составил 71,745 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 89,42 копейки и составил 71,7623 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 791,865 млн, из которых $876,858 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 915,007 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 56,38 копейки, до 78,304 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,07 копейки и составил 78,2933 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR728,229 млн, из которых EUR222,904 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR505,325 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 6 б.п. - до 5,79% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 7 б.п. - до 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 9 б.п. - до 5,76% годовых.