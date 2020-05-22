Рынок акций на неделе обновил максимумы с начала марта за счет ралли нефти

Рынок акций РФ на уходящей неделе вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ожиданий ослабления карантинных ограничений в мировых экономиках, а также за счет раллировавшей нефти в свете постепенного восстановления спроса и сокращения запасов сырья в США. Подъем в конце недели был омрачен опасениями эскалации конфликта США и Китая.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $160 млн (пятая неделя оттока) против оттока $120 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн (крупнейший отток с марта) по сравнению с оттоком $50 млн на предыдущей неделе.

В период с 18 по 22 мая индекс МосБиржи вырос на 4,5% и составил 2709,38 пункта, индекс РТС прибавил 7,3% и достиг 1188,47 пункта на фоне снижения доллара к 71,81 руб./$1 (-1,77 рубля). Июльская нефть Brent за неделю выросла на 6% или $2 (до $34,7 за баррель).

Неделя на рынке акций РФ начала с рекордного с конца марта роста индексов (на 4-5,5%) благодаря раллировавшей нефти на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса спроса и предложения, а также подъему мировых фондовых площадок после заявлений главы Федрезерва; локомотивом подъема выступили бумаги нефтяных компаний во главе с "Роснефтью" (+7,1%) и "Норникель" (+6,3%). Индекс МосБиржи подскочил к 2700 пунктам, индекс РТС - к 1170 пунктам.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил 17 мая, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом, но он ожидает относительно быстрого восстановления, которое начнется в третьем квартале. Глава ФРС предложил не сравнивать нынешнюю ситуацию с Великой депрессией, поскольку сейчас должен быть более короткий спад. Нефть Brent подскочила выше $35 за баррель на фоне падения числа активных буровых в США на 35 единиц (до 339 штук - минимум за все время ведения статистики с 1940-х годов), сокращение отмечалось девятую неделю подряд.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (+6,1%) рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 350 рублей на бумагу (отсечка 10 июля). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (192 рубля на акцию) суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на акцию.

Подскочили акции "Ленэнерго" (+8,8% и +20,7% "префы") после возобновления с 18 мая торгов этими бумагами на "Мосбирже" после прошедшей реорганизации компании (приостановка торгов была с 17 марта).

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост вслед за подъемом фондовых площадок в Азии и США на новостях о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2710 пунктов и обновил максимум с 6 марта, при этом просели "префы" Сбербанка (-1,4%) из-за отзыва менеджментом рекомендаций по дивидендам за 2019 год (18,7 рубля на бумагу) и акции "Сургутнефтегаза" (-1,4%) в ожидании дивидендных новостей.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В США число новостроек в апреле упало на 30,2% относительно предыдущего месяца и составило 891 тыс. в пересчете на годовые темпы (минимум с февраля 2015 года), что оказалось хуже прогнозов. По предварительным данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% в годовом выражении.

Нефть Brent скорректировалась в район $34,5 за баррель. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В среду рынок акций вновь раллировал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $36 за баррель), а также на фоне известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта, превысив 2770 пунктов и 1225 пунктов соответственно.

В США медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения Moderna Inc. о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса, отметив, что компания не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований. Нефть Brent поднялась к $36 за баррель на статистике Минэнерго США (запасы нефти в США за неделю сократились на 4,982 млн баррелей, при прогнозах роста на 1-2,2 млн баррелей).

Акционеры ПАО "Интер РАО" (+1,7%, до 4,89 рубля) на прошедшем 19 мая в заочной форме годовом собрании акционеров утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,196 рубля на акцию (25% от чистой прибыли компании по МСФО, реестр под дивиденды закроется 1 июня). Выросли акции "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,8% "префы"), хотя утром бумаги снижались на новостях о рекомендованных дивидендах за 2019 год (0,65 рубля на обыкновенную акцию и 0,97 рубля на привилегированную, отсечка реестра - 20 июля). Выросли акции "Мостотреста" (+7,2%, до 171,95 рубля), в ходе торгов бумаги поднимались более чем на 20% (до 197 рублей) на новостях о выделении из компании АО "Дороги и мосты", а также о выкупе акций у несогласных с реорганизацией по цене 220,44 рубля за штуку.

В четверг рынок акций просел вместе с внешними фондовыми площадками на опасениях эскалации конфликта США-Китай, игроки фиксировали прибыль после ралли с начала недели; откат сглаживался дальнейшим ростом цен на нефть (нефть Brent локально поднималась к $37 за баррель, после чего просела в район $36 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов, индекс РТС - к 1206 пунктам.

Сенат одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Ранее Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

В США число первичных заявок по безработице на прошлой неделе составило 2,438 млн, тогда как эксперты ожидали 2,4 млн. Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в мае вырос до минус 43,1 пункта, при прогнозах роста до минус 40 пунктов с апрельского уровня минус 56,6 пункта.

В пятницу рынок акций РФ продолжил коррекционное снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индекс МосБиржи просел к 2700 пунктам, индекс РТС - ниже 1190 пунктов, при этом лидировали в откате бумаги "Норникеля" (-2,4%) из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию).

Обвалился более чем на 5% фондовый рынок Гонконга на фоне планов Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга (они предусматривают запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлены на противодействие терроризму и вмешательству извне). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны. Это стало негативным фактором для всего мира, поскольку Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики. Нефть Brent откатилась в район $34,7 за баррель.

По итогам недели с 18 по 22 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Россетей" (+13% и +16% "префы"), "Детского мира" (+14%), ГДР Qiwi (+12%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-8%), ПАО "Полюс" (-4%), Polymetal (-2%).

Рынок акций РФ на следующей неделе продолжит ориентироваться на динамику внешних площадок в зависимости от поступающих новостей вокруг ситуации с COVID-19 и макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2650-2800 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".