Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром, но неделя закрылась ростом выше 2700п по МосБирже

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ в пятницу просел вместе с мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая, что спровоцировало спекулянтов на фиксацию прибыли в конце недели; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2700 пунктов за счет ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2709,38 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1188,47 пункта (-1,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6%.

Доллар вырос до 71,81 рубля (+0,84 рубля), максимум сделок - 72,11 руб./$1.

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,5-7,3%, доллар подешевел на 1,77 рубля.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%, до 22,002 тыс. рублей) из-за отсечки на бирже дивидендов ГМК за 2019 год (557,2 рубля на акцию).

Также просели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%).

Выросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6% и +1,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Сургутнеытегаза" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале выросла на 11,1%, до 34,6 млрд рублей.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рост напряженности между США и Китаем омрачил настроение глобальных инвесторов, также сохраняются опасения по поводу долгосрочных последствий карантина для мировой экономики, которые хорошо проиллюстрированы негативными данными по рынку труда США и еврозоны.

В итоге фондовые площадки и нефть вновь снижаются на фоне угасания "ралли на медвежьем рынке", ставшего источником роста с конца марта. Из-за очень негативной экономической статистики по всему миру и отсутствия признаков появления вакцины против вируса инвесторы перестали рассчитывать на сценарий V-образного восстановления экономики, несмотря на смягчение карантинных мер и перезапуск экономик по всему миру. Глобальные пакеты помощи на сумму более $15 трлн вызвали рост рынков акций в апреле, так как инвесторы утешали себя тем, что правительства предотвратят полное обрушение мировой экономики. Тем не менее, несмотря на то, что пакеты помощи поддерживают мировую экономику на плаву, инвесторы теперь не уверены в успешном запуске процесса восстановления. По опросу инвесторов, проведенному Bank of America, 75% инвесторов теперь высказываются в пользу сценария W-образного восстановления экономики, характеризующегося двойным падением. Учитывая резкое снижение цен на нефть и ослабление курса рубля к доллару, российский рынок акций ожидаемо попал в пятницу под распродажи, отмечает Волш.

По словам старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, очередная неделя на рынках прошла по уже знакомому сценарию - бурный рост в первой половине и коррекция в четверг-пятницу. Большинство мировых индексов закрыли неделю в существенном плюсе в диапазоне 3-6%. Заметно подросла нефть - Цена Brent в середине недели приближалась к $37 за баррель, прибавив за последние 10 дней больше 25%, однако такой безудержный рост сменился охлаждением в последние дни. Косвенным признаком повышения экономической активности, дающей надежду на продолжение восстановления цен на нефть, явилось неожиданное снижение запасов в крупнейшем нефтехранилище США более чем на 6 млн баррелей за неделю.

Основным драйвером, способствующим росту рынков ценных бумаг, сейчас являются ожидания эффекта от ослабления карантинных мер, происходящего в большинстве развитых стран - на фоне снижения темпов роста масштабов "коронакризиса" растут котировки нефти и многие другие активы, цена на которые фундаментально привязана к экономической активности. Почти все штаты в США уже отменили часть введенных ранее ограничений. В Европе открываются производства, торговые центры и предприятия сферы услуг. Режим принудительной изоляции постепенно сменяется более или менее добровольным "социальным дистанцированием". Эффективность такого подхода в сдерживании влияния пандемии покажет только время, однако, учитывая, что вирусом переболела пока лишь малая часть населения планеты, до появления вакцины или лекарства жизнь и экономическая активность людей не вернутся к прежним уровням.

Пока сложно сказать, насколько хрупким является текущий оптимизм, участники рынка почти наверняка будут остро реагировать при первых признаках появления "второй волны". Новым поводом для беспокойства становятся сообщения о трениях между США и Китаем, причем на этот раз конфронтация грозит выйти за пределы торговых отношений, отмечает Бирюков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы завершили день в "минусе" ввиду неблагоприятных настроений за рубежом.

"Бумаги "Интер РАО" поддержали новости об увеличении чистой прибыли в I квартале на 11%, которое произошло в основном за счет положительных курсовых разниц. Акции Норникеля находились под давлением ввиду закрытия реестра под дивиденды за 2019 год, а также на фоне падения цен на промышленные металлы.

Торги в США начались снижением трех основных индексов, индикатор S&P500 может завершить неделю ниже важного среднесрочного сопротивления 2955 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что усиливает риски развития как минимум краткосрочного падения.

Инвесторов обеспокоили новости, пришедшие из КНР. Китайские политики впервые за несколько десятилетий не стали устанавливать цели по ВВП на текущий год, таким образов подавая сигналы о сохранении беспокойства в отношении коронавируса. Кроме того, власти Китая намерены ужесточить законодательный контроль в Гонконге, что также лишь усугубляет их отношения с США. Нефть также подешевела на фоне всеобщего ослабления аппетита к риску. Ближайшая поддержка для Brent расположена у $33 за баррель и пока котировки остаются выше, на рынке сохраняются неплохие шансы возобновления повышения к $38 за баррель. В противном случае нисходящая коррекция может увести цены на нефть Brent к $31 за баррель. Краткосрочные фундаментальные и технические факторы на рынке все еще складываются в пользу игроков на повышение.

Индексы МосБиржи и РТС остаются недалеко от среднесрочных сопротивлений (2800 и 1300 пунктов), которые проверяют силы "быков". У указанных отметок сохраняется повышенная опасность развития нисходящего движения с ближайшими важными поддержками на 2600 и 1100 пунктах. Новости из Китая заставили задуматься о том, что перспективы второй по величине экономики мира во втором полугодии могут быть не столь радужными. В понедельник активность на биржах может быть пониженной из-за выходных в США и Великобритании, а на следующей неделе в целом особенного внимания заслуживают пересмотренные данные по ВВП США в I квартале и заказам на товары длительного пользования в апреле. Интересным будет и развитие политического противостояния Китая и США, которое наряду с вирусом создает повышенные риски для "быков". Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2650-2750 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Китай отказался в текущем году от целевых показателей ВВП, а США готовят законопроекты, которые могут вывести противостояние с Пекином на новый уровень. Нефть почувствовала неуверенность и растеряла часть своих достижений за предыдущие шесть сессий роста. В Минэкономразвития ожидают падения ВВП РФ во II квартале более чем на 9%, а в ЦБ РФ не исключают снижения более чем на 8%. Впрочем, ситуация может оказаться еще хуже, хотя и не столь драматичной, как в Европе и США, где доминирует сфера услуг.

Среди аутсайдеров дня в пятницу вновь преобладали сырьевые компании, банковские бумаги также оказались под давлением из-за негативных ожиданий по дивидендам.

В ЦБ РФ поддерживают идею переноса принятия решения по выплатам на более поздний срок. В Европе, как известно, почти все финансовые организации отказались от дивидендов в связи с пандемией. Очередные осложнения в отношениях США и КНР также привели к снижению европейских индексов. США готовы принять закон, который предполагает возможность санкций против участников реализации китайского закона о национальной безопасности, предусматривающий ряд ограничений общественно-политической жизни в Гонконге. В ответ на это Пекин может также пойти на обострение, что повысит риски срыва торгового соглашения первой фазы. Основные потери в Европе были в банковском секторе. Особо сильное снижение показывали акции банков, которые ведут бизнес в Азии или непосредственно в Гонконге, констатирует аналитик.

В случае обострения отношений США и КНР может пострадать международная торговля. Впрочем, пока от более сильной просадки нефть берегут новости о сокращении добычи в ОПЕК. Вечером поступит очередной отчет Baker Hughes, который может показать снижение буровой активности в США десятую неделю подряд.

В США президент Трамп обещает не приносить в жертву экономику, даже под угрозой второй волны COVID-19. В остальном можно говорить о том, что рынок США продолжает подогреваться денежными вливаниями, которые на регулярной основе делает ФРС. Пока риски очередного обострения отношений с Китаем игнорируются, а внимание обращено на смягчение карантинных мер и надежды на появление эффективной вакцины, отмечает Кочетков.

Аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон также полагает, что спад на глобальных рынках в пятницу спровоцировали новости, что власти Китая готовят новый законопроект об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Инвесторы обеспокоены возможными последствиями для гонконгского рынка, а также ростом напряженности между Китаем и западными странами, в первую очередь США. На текущей неделе отношения США и КНР обострились после того, как Сенат принял законопроект, запрещающий листинг в США китайских компаний, которые не пользуются услугами аудиторов, инспектируемых американскими властями. Кроме того, президент Дональд Трамп выступил с резкими комментариями в адрес Китая. Вдобавок ко всему, правительство КНР отказалось от прогнозирования ВВП на текущий год из-за кризиса, связанного с COVID-19.

Проходящее в КНР Всекитайское собрание народных представителей может стать еще одним источником новостей в ближайшие дни. В США в ближайшее время продолжится обсуждение очередного пакета стимулирующих мер. Вечером в пятницу агентство Baker Hughes должно представить данные по числу действующих в США буровых установок. Торги на американских площадках в пятницу завершатся раньше обычного. В понедельник фондовые рынки США и Великобритании будут закрыты (в США 25 мая национальный выходной по случаю Дня Поминовения - Memorial Day, в Великобритании ежегодно в последний понедельник мая празднуется весенний банковский выходной - Spring Bank Holiday), напомнил Эйксон.

В пятницу снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng обвалился на 5,6%), в Европе пессимизм к вечеру ослаб (индексы DAX, CAC 40 растут в пределах 0,1%, FTSE снижается на 0,4%), но минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Фондовый рынок Гонконга упал на фоне планов Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Нефть в пятницу также дешевеет после ралли с начала недели; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $34,7 за баррель (-3,8% и +0,9% в четверг), июльская цена WTI - $32,76 за баррель (-3,4% и +1,3% накануне).

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере. Это является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-5,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+11,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+8,3%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,1% и +7% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,1%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+4,2%), ГДР "Эталон групп" (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,773 млрд рублей (из них 10,819 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).