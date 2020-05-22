Рубль устойчивее, чем кажется - УК "Альфа-Капитал"

Карантин в сочетании с бюджетным правилом создает очень благоприятные условия для рубля с точки зрения баланса спроса и предложения иностранной валюты, отмечается в обзоре директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина. По мнению эксперта, замедление инфляции и смягчение политики ЦБ РФ будут толкать рублевые доходности вниз, и, скорее всего, тренд на укрепление рубля продолжится.

"Глядя на сильное ослабление сильное рубля после развала сделки ОПЕК+ и последующее его восстановление по мере стабилизации цен на нефть, возникает соблазн снова назвать рубль сырьевой валютой и связать его дальнейшую судьбу с котировками «черного золота», - отмечает В. Брагин. - Но это будет сильно упрощенным подходом. Во-первых, не только рубль ослаб на падении цен на нефть, но и остальные валюты развивающихся рынков, в том числе несырьевые. Во-вторых, текущий курс рубля не соответствует справедливому уровню исходя из текущих цен на нефть. В-третьих, для поддержания курса ЦБ РФ тратит не так много резервов. Возможно, разгадка кроется в том, что карантин изменил спрос на импортные товары и особенно услуги, а также в том, что серьезно меняются представления о том, где будут ставки и доходности на рублевом рынке в обозримом будущем, что сказывается на спросе на рублевые активы".

Первое, на что эксперт "Альфа-Капитала" рекомендует обратить внимание, – это то, что на текущий момент ослабление рубля к началу года очень невелико по меркам развивающихся рынков. "В значительной степени стабильность рубля – это результат работы бюджетного правила, - полагает В. Брагин. - Причем как запуска продаж валюты из резервов при падении цен на нефть, так и предшествовавших этому покупкам валюты в период более высоких нефтяных цен, что предотвращало сильное укрепление рубля и, соответственно потенциал его ослабления. В результате снижение резервов ЦБ РФ было в этом году очень незначительным. В Турции при таком же, как в РФ, ослаблении национальной валюты золотовалютные резервы снизились намного сильнее. При таких темпах расходования резервов их может хватить очень надолго".

Пока нет данных за 2 квартал, но с учетом глобального карантина и обнуления зарубежного туризма, счет текущих операций РФ должен оказаться намного лучше, чем это следовало бы из существующих моделей, считает аналитик УК. Также существенный вклад должно внести и снижение импорта, так как продажи непродовольственных товаров обвалились, снизилось и производство, использующее импортные комплектующие. "Конечно, по мере снятия карантина фактор снижения импорта, а возможно и фактор закрытия границ для туристов, будут слабеть. Но, с другой стороны, оживление мировой экономики будет способствовать и росту цен на нефть, и улучшению спроса на рисковые активы. А это факторы поддержки рубля", - подчеркивает В. Брагин.

При этом ситуация в экономике вынуждает ЦБ РФ снижать ставку. Ожидается, что на следующем заседании 19 июня она будет снижена на 1 п.п. – очень агрессивный шаг для нашего регулятора, который в последние годы славится своей осторожностью. При этом ситуация в экономике после карантина, по мнению эксперта УК "Альфа-Капитал", вряд ли будет способствовать росту инфляции: всплеск безработицы означает ограниченный потенциал роста заработных плат и, соответственно, инфляционного давления на издержки компаний, потребительский спрос также не будет перегрет, люди скорее увеличат сбережения. Таким образом, эксперт не рассчитывает в будущем на «нормализацию» денежно-кредитной политики через резкое повышение ставок: если инфляционные ожидания снизятся, то это позволит ЦБ РФ оставить ставку низкой.

"Такой сценарий означает, что рублевые активы, в частности ОФЗ, могут оказаться очень привлекательным инструментом на ближайшие годы, - резюмирует Владимир Брагин. - Если к этому добавить просто отличные по меркам других развивающихся рынков суверенные кредитные метрики РФ, то мы можем увидеть серьезный приток средств нерезидентов в российские бумаги".

Выводы и рекомендации:

1. Падение цен на нефть не привело к критическому ухудшению показателей платежного баланса, включая чистый экспорт и счет текущих операций.

2. Карантин в сочетании с бюджетным правилом создает очень благоприятные условия для рубля с точки зрения баланса спроса и предложения иностранной валюты.

3. Замедление инфляции и смягчение политики ЦБ РФ будут толкать рублевые доходности вниз.

4. Скорее всего, тренд на укрепление рубля продолжится.

5. Непредсказуемые факторы (такие как санкции, серьезные проблемы в отдельных странах, разногласия внутри ОПЕК+) могут приводить к временным, но сильным просадкам в рубле.