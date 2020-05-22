Цены евробондов РФ заметно подросли за неделю благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 22 мая. Котировки российских еврооблигаций заметно подросли за неделю благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене за пять дней на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту на мировых долговых рынках сформировалась в начале недели благодаря общемировому оптимизму в отношении перезапуска крупнейших мировых экономик и заявлениям главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Председатель ФРС в телевизионном интервью в воскресенье заявил, что текущий квартал будет крайне плохим как для рынка труда, так и для экономики в целом. Однако он ожидает относительно быстрого восстановления. Уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП может упасть на 20-30% или даже больше во втором квартале из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса COVID-19, сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS. "Я думаю, есть хороший шанс, что в третьем квартале будет рост", - отметил он.

В свою очередь цены на нефть активно росли благодаря улучшению настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналам увеличения спроса при сокращении добычи. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США. Кроме того, Минэнерго США в середине недели сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей. Таким образом, запасы уменьшились по итогам второй недели подряд. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Во вторник рост котировок российских еврооблигаций продолжился. При этом спросом пользовались как среднесрочные, так и "длинные" выпуски суверенных бумаг. Инвесторы не обходили вниманием и отечественные корпоративные евробонды, причем, если ранее участники рынка покупали в основном бумаги высоконадежных эмитентов, то в последнее время из-за того, что довольно сложно найти привлекательные котировки в этом сегменте, спросом стали пользоваться более рискованные облигации, что говорит о готовности инвесторов вкладываться в "больший риск". В целом активность торгов находилась на среднем уровне, в основном из-за ограниченности предложения, так как на рынке было мало продавцов. При этом российские евробонды смотрелись по динамике лучше по сравнению с облигациями других emerging markets.

В середине недели расстановка сил на мировых долговых рынках не изменилась, и балом по-прежнему правили игроки на повышение. При этом, несмотря на то, что цены отдельных выпусков евробондов РФ достигли своих исторических максимумов, суверенные спреды все еще были выше тех минимумов, которые были зафиксированы в начале года. Это объясняется тем, что за последние месяцы, когда ситуация на мировых рынках капитала резко ухудшилась, заметно упали процентные ставки базовых активов - US Treasuries, от которых и отсчитываются спреды. В то же время высокая краткосрочная валютная ликвидность российской банковской системы служит опорой для ценового роста отечественных евробондов. Альтернативные общемировые доходности находятся вблизи нулевых уровней, поэтому не интересны участникам рынка.

В последние недели наблюдается ярко выраженный интерес иностранных инвесторов к российским долговым бумагам - как к валютным, так и к рублевым, на что указывают рекордные объемы размещения Минфином ОФЗ на первичных аукционах. Благодаря высокому спросу инвесторов, в том числе нерезидентов, Минфин 20 мая разместил на первичных аукционах рекордный объем ОФЗ за один аукционный день, продав бумаги на сумму 169,588 млрд рублей. В итоге министерство перевыполнило на 37,4 млрд рублей квартальный план размещения облигаций, который был установлен в размере 600 млрд рублей. Вместе с тем с учетом предстоящего 27 мая погашения ОФЗ 26214 на сумму 232 млрд рублей и оставшихся пяти аукционных недель участники рынка не исключают, что Минфин повысит план размещения на этот квартал до 1,0-1,2 трлн рублей, чтобы обеспечить источники финансирования прогнозируемого дефицита бюджета.

В четверг инвесторы продолжили покупки российских еврооблигаций и долговых бумаг большинства emerging markets, отыгрывая ожидания постепенного восстановления мировой экономики после снятия карантинных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19. Кроме того, поддержку мировым долговым рынкам оказывали растущие цены на нефть, а также продолжающееся вливание ликвидности мировыми центробанками через выкуп государственных и корпоративных облигаций.

Лишь в конце недели активность покупателей в секторе валютных гособлигаций РФ снизилась под давлением ухудшившейся ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем. Сначала президент США Дональд Трамп высказал обвинения в адрес Китая в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. "Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех, кроме Китая, в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Затем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями. В свою очередь китайский законопроект о нацбезопасности Гонконга, предусматривающий запрет на сепаратистскую деятельность, противодействие терроризму и вмешательству извне, вошел в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), открывшейся в пятницу.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,7% и составила 116% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 28 базисных пунктов и 22 мая составил 180 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 4,5% (их доходность снизилась на 31 базисный пункт - до 3,29% годовых), с погашением в 2042 году - на 4,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 30 пунктов и составил 246 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 5% (их доходность снизилась на 31 базисный пункт и составила 3,36% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 1,84%, подорожав до 112,81% от номинала (его доходность снизилась на 30 базисных пунктов и составила 2,28% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,67%, до 114,28% от номинала (их доходность снизилась на 32 пункта и составила 2,2% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,78%, до 110,7% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 29 базисных пунктов и составил 134 базисных пункта).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков, в том числе возможной отрицательной коррекции нефтяных цен, на фоне новой волны обострения взаимоотношений между США и Китаем, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о распространении коронавируса и первых шагах ряда стран по постепенному снятию ограничений карантинного характера. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.