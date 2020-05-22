Рубль днем отыграл значительную часть утренних потерь к доллару и евро благодаря ожиданиям смягчения ДКП

Москва. 22 мая. Доллар и евро растеряли значительную часть наблюдавшегося при открытии торгов роста, но продолжают демонстрировать умеренное повышение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижению вероятности отмены или изменения бюджетного правила.

Курс доллара США составил 71,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,9 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,38 копейки - до 74,35 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 95,64 копейки, до 71,8804 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,66 копейки, до 78,4431 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил потери к доллару и евро на дневных торгах, отреагировав на комментарий ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной относительно дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики и действия бюджетного правила на пресс-конференции по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры". Ранее в ходе торгов рубль снижался намного более существенно в обеих валютных парах на опасениях разрастания очередного конфликта между США и Китаем и негативной динамики цен на нефть.

Набиуллина подтвердила, что ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в условиях преобладания в будущем дезинфляционных факторов. "В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - подчеркнула она.

Глава Банка России также отметила, что ЦБ будет рассматривать шаг снижения ставки в 100 базисных пунктов как один из вариантов на июньском заседании совета директоров.

Кроме того, Набиуллина подтвердила, что не обсуждается отмена или существенная корректировка бюджетного правила. "Не обсуждается никаких принципиальных изменений, тем более, отмены конструкции бюджетного правила. Механизм накопления и расходования средств из Фонда национального благосостояния в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня, вот это все доказало свою пользу и ценность, здесь я полностью согласна с Антоном Германовичем (министром финансов РФ Силуановым - прим. ИФ) в том, что бюджетное правило показало свою эффективность", - сказала глава ЦБ.

Негативное влияние на большинство мировых рынков оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, это последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Кроме того, в центре внимания трейдеров находится заявление КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Законопроект, предусматривающий запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне, вошел в повестку открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В свою очередь, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно документу, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Также они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

"Аппетит к риску на глобальных площадках ухудшился в свете обострения взаимной риторики между США и Китаем. Дополнительным негативным фактором стало решение Китая не устанавливать традиционный целевой темп роста экономики на 2020 год в условиях крайне высокой неопределенности относительно темпов восстановления экономики после эпидемии. (. . .) Операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила доказали свою эффективность в качестве стабилизирующего инструмента в условиях текущего кризиса, поэтому мы не ожидаем, что в механизм продаж валюты будут вноситься значимые изменения. Наиболее значимыми факторами для курса рубля в ближайшее время будут настроения на глобальных площадках, которые вполне могут продолжать ухудшаться, реагируя на обострение взаимной риторики между США и Китаем", - отметил аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК уменьшилась на 3,83% - до $34,68 за баррель. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на 0,9%, до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 4,33% - до $32,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на 1,3%.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.

"Укрепление рубля по отношению к доллару, произошедшее в начале этой недели на фоне слабеющих рынков, вряд ли продолжится на следующей неделе. Уже в эту пятницу рубль вновь начал слабеть вслед за падением котировок на нефть, на которую, в свою очередь, продолжают влиять общее падение спроса и продолжающаяся напряженность в отношениях между США и Китаем после того, как стало известно решение Китая не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год. И это событие тут же сказалось на нефтяных котировках. Серьезное влияние на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса и последствий пандемии для мировой экономики. Безусловно, мир устал от самоизоляции, а небольшие послабления в режиме, которые сейчас анонсировали некоторые страны, внушают сдержанный оптимизм и могут "взбодрить" инвесторов. При этом любая информация о новых вспышках заражений, которые могут прийти из Китая или других стран, может вновь "обвалить" рынок", - полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

ЦБ РФ с 18 по 20 мая продавал валюту по 11,3 млрд рублей в день, следует из данных Банка России.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 6 б.п. - до 5,79% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 7 б.п. - до 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 9 б.п. - до 5,76% годовых.