.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Любая коррекция на западных рынках может вновь заставить инвесторов выходить из активов ЕМ - МКБ
.
22 мая 2020 года 16:58
Любая коррекция на западных рынках может вновь заставить инвесторов выходить из активов ЕМ - МКБ
Любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Дальнейшее движение зависит от цен на нефть и настроений глобальных инвесторов. Серьёзным фактором неопределённости выступает COVID-19. Но любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран. В частности, очень удобно будет закрывать позиции в ОФЗ (по очень выгодным - высоким - ценам) и выходить из рублёвой зоны, продавая полученные рубли за доллары или евро", - пишет руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Хотя большинство американских акций в четверг выросло в цене, крупнейшие из них не участвовали в росте. Основными причинами для понижения индексов стали негативные экономические данные (включая свежие майские Индексы менеджеров по закупке PMI), обострение риторики в отношениях между США и Китаем, а также банальная неспособность рынка найти обоснование для уверенного рывка наверх и выхода из торговой зоны, которая была сформирована еще 9 апреля (индекс S&P 500 не смог пробиться через скопление нескольких сопротивлений в диапазоне 2980-3000 пунктов, и теперь вероятна коррекция в течение нескольких дней), отмечает В. Журба. Китай намерен ввести в Гонконге новый закон в сфере безопасности. В связи с этим ожидаются массовые протесты в городе, а вероятность санкций США в отношении КНР повышается, что позволит властям Китая принять ответные меры. Все это происходит на фоне открывшегося Всекитайского собрания народных представителей, на котором часто озвучиваются долгосрочные стратегические инициативы. На негативном новостном фоне по поводу Гонконга, а также новости о появлении коронавируса в еще одной провинции Китая фьючерсы на нефть в пятницу падают на 5%, обращает внимание специалист Московского кредитного банка.
.
22 мая 2020 года 17:08
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $39 до $37,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По мнению аналитика Raiffeisenbank, в текущем... читать дальше
.22 мая 2020 года 16:28
Рубль корректирует своё бурное укрепление, однако говорить о развороте тенденции пока рано, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Тем не менее, прохождение отметки 70 за доллар возможно лишь при возобновлении роста цен на нефть, отмечают аналитики компании. Рубль в пятницу терял свои... читать дальше
.22 мая 2020 года 16:10
Аналитики BofA Global Research ухудшили прогноз для экономики еврозоны на ближайшие два года. Теперь они ожидают падения ВВП по итогам 2020 года на 8,3% по сравнению с прежде предполагавшимся сокращением на 7,6%, сообщается в пресс-релизе банка. При этом в следующем году прогнозируется менее... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:46
Котировки акций NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс" "На наш взгляд, NVIDIA представила сильные финансовые данные за прошедший квартал и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее... читать дальше
.22 мая 2020 года 15:43
Рубль днем отыграл значительную часть утренних потерь к доллару и евро благодаря ожиданиям смягчения ДКП
Москва. 22 мая. Доллар и евро растеряли значительную часть наблюдавшегося при открытии торгов роста, но продолжают демонстрировать умеренное повышение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижению вероятности отмены или изменения бюджетного правила. читать дальше
.22 мая 2020 года 15:21
Ближайшие районы поддержек для Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ... читать дальше
.22 мая 2020 года 13:52
Актуальной для рубля на следующей неделе останется отметка вблизи 72 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Пока серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 72 рублей в паре с долларом, около 78 рублей - в паре с евро, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)... читать дальше
.22 мая 2020 года 13:23
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы... читать дальше
.22 мая 2020 года 12:35
Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российские активы утром в пятницу снижаются вслед за остальным миром и падением нефтяных котировок, рубль теряет около 1,5% и торгуется выше 72 руб./$, индекс Мосбиржи... читать дальше
.22 мая 2020 года 12:16
К "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что на рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция. Золото в пятницу растет менее чем на 1% и торгуется в районе 1730 долларов/унцию после... читать дальше
.22 мая 2020 года 11:40
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за напряженности США-КНР, индексы оставили круглые рубежи
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС оставили круглые рубежи 2700 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидируют в откате бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию). читать дальше
.22 мая 2020 года 11:08
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков... читать дальше
.22 мая 2020 года 10:51
Позитивная динамика рубля в четверг приостановилась, и изменения по итогам дня были минимальными, что отчасти отражало охлаждение оптимизма на глобальных рынках, затронувшее и ЕМ валюты, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Торги весь день проходили около... читать дальше
.22 мая 2020 года 10:22
Москва. 22 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно снизился к бивалютной корзине из-за сильно подешевевшей нефти и ухудшения настроений на мировых рынках на опасениях обострения отношений между США и Китаем. читать дальше
.22 мая 2020 года 10:13
Отток капитала из акций и облигаций РФ удвоился за неделю и составил $210 млн - "БКС Глобал Маркетс"
Отток капитала из акций и облигаций РФ удвоился за неделю, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 14 по 20 мая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.