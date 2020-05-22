Любая коррекция на западных рынках может вновь заставить инвесторов выходить из активов ЕМ - МКБ

Любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"Дальнейшее движение зависит от цен на нефть и настроений глобальных инвесторов. Серьёзным фактором неопределённости выступает COVID-19. Но любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран. В частности, очень удобно будет закрывать позиции в ОФЗ (по очень выгодным - высоким - ценам) и выходить из рублёвой зоны, продавая полученные рубли за доллары или евро", - пишет руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Хотя большинство американских акций в четверг выросло в цене, крупнейшие из них не участвовали в росте. Основными причинами для понижения индексов стали негативные экономические данные (включая свежие майские Индексы менеджеров по закупке PMI), обострение риторики в отношениях между США и Китаем, а также банальная неспособность рынка найти обоснование для уверенного рывка наверх и выхода из торговой зоны, которая была сформирована еще 9 апреля (индекс S&P 500 не смог пробиться через скопление нескольких сопротивлений в диапазоне 2980-3000 пунктов, и теперь вероятна коррекция в течение нескольких дней), отмечает В. Журба.

Китай намерен ввести в Гонконге новый закон в сфере безопасности. В связи с этим ожидаются массовые протесты в городе, а вероятность санкций США в отношении КНР повышается, что позволит властям Китая принять ответные меры. Все это происходит на фоне открывшегося Всекитайского собрания народных представителей, на котором часто озвучиваются долгосрочные стратегические инициативы. На негативном новостном фоне по поводу Гонконга, а также новости о появлении коронавируса в еще одной провинции Китая фьючерсы на нефть в пятницу падают на 5%, обращает внимание специалист Московского кредитного банка.