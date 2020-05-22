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22 мая 2020 года 14:58
Вполне возможно возобновление роста нефтяных цен на следующей неделе - ИК "Фридом Финанс"
После возможного снижения цен на нефть в пятницу вполне вероятен их рост на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по сравнению с тем же периодом апреля - до 428 тыс. тонн в сутки, или до 3,14 мбд (с учетом коэффициента в баррели 7,33). На данный момент эта статистика соответствует базовым оценкам рыночного эффекта от сделки ОПЕК+ 2,0, считает эксперт ИК. Согласно базовому сценарию, добыча нефти в РФ в первом квартале снизится на 16%(к/к) до 9,69 мбд в среднем, а по итогам года снижение среднего показателя добычи составит 13%. В рамках сценария, предложенного ОПЕК в мае, сокращение добычи нефти РФ в первом квартале предполагается на уровне 19%(к/к) до 9,36 мбд по итогам года сокращение добычи РФ составит 11%. "Эти оценки отражены и в текущих среднесрочных прогнозах нефтяных компаний РФ и в наших расчетах справедливых цен акций ТЭК". - отмечает А. Осин. По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", более интересным с точки статистики представляется то, что ОПЕК в мае снизил на 2% прогноз спроса на нефть в 2020 году, однако параллельно руководство картеля сократило и оценочный уровень производства нефти странами вне ОПЕК, на 3%. "С точки зрения этой пересмотренной статистики, даже сохранение ОПЕК добычи на уровне первого квартала, когда она составляла 28,27 мбд транслируется в формирование очень суммарного дефицита нефти по итогам третьего и четвертого квартала в 2,5 мбд, в апрельском обзоре эта оценка дефицита составляла всего 0,4 мбд. Информация представляется позитивной для нефтяных цен с точки зрения недельного тренда. Ожидаем возобновления их роста на следующей неделе после возможного сегодняшнего снижения", - заключает Александр Осин.
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