Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы утром в пятницу снижаются вслед за остальным миром и падением нефтяных котировок, рубль теряет около 1,5% и торгуется выше 72 руб./$, индекс Мосбиржи в минусе на 1%. Тем не менее, привлекательность российских активов остается высокой, перспективы дальнейшего смягчения ДКП будут привлекать иностранных инвесторов. Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$", - отмечают эксперты банка.