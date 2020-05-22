Акции золотодобытчиков, вероятно, не получат значительной поддержки - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что на рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция.

Золото в пятницу растет менее чем на 1% и торгуется в районе 1730 долларов/унцию после падения накануне, в связи с чем бумаги золотодобытчиков, вероятно, не получат значительной поддержки, указывает аналитик компании Елена Кожухова.