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22 мая 2020 года 11:40

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за напряженности США-КНР, индексы оставили круглые рубежи

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС оставили круглые рубежи 2700 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидируют в откате бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2690,24 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1177,58 пункта (-2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 71,97 рубля (+1 рубль).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-3,5%, до 21,758 тыс. рублей), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%).

Подросли бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале выросла на 11,1%, до 34,6 млрд рублей.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, участники торгов начинают понимать, что балансовые показатели нефтяных компаний в этом году будут очень печальные. Да и в целом трудно выделить какие-то отрасли, которые не пострадали бы от резкого падения цен и реальных доходов населения.

Нефть Brent резко упала, уйдя ниже отметки $34 за баррель. Снижение товарооборота США и Китая неизбежно приведет к сокращению спроса на энергоресурсы. Уход котировок Brent под отметку $35 создает угрозы дальнейшего снижения и возврата в коридор $28-32 за баррель. Никуда не делись и внутренние негативные факторы, что оказало давление на российские акции. Не исключено, что под занавес торгов закрытие спекулятивных "шортов" приведет к небольшому отскоку индекса МосБиржи.

Учитывая, что фундаментально российская валюта выглядит очень слабо и оснований для ее роста нет никаких, не исключено, что доллар отскочит выше отметки 72 руб./$1, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, главным поставщиком новостей утром в пятницу вновь стал Китай: власти страны отказались от целевого значения роста ВВП по причине неопределенности из-за COVID-19, также планируется принять новые законодательные акты по обеспечению национальной безопасности в Гонконге, что рассматривается в качестве усиления режима по сдерживанию антиправительственных выступлений.

Нефть в рамках азиатской сессии на этом фоне подверглась распродажам. Можно говорить как о технической перекупленности контрактов, которые дорожали шесть сессий подряд, так и о рисках экономического характера нового торгово-политического витка противостояния Вашингтона и Пекина. Впрочем, отказ КНР от конкретных целей роста в текущем году создает неопределенность по вопросу стимулирования деловой активности и потребления в стране, которая является крупнейшим импортером нефти. Многие рассчитывали на то, что власти КНР обнародуют очередные масштабные планы по инфраструктурному строительству для обеспечения прежних темпов роста. Впрочем, правительство КНР все же объявило о программе заимствования на 1 трлн юаней для помощи регионам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

США продолжают политику конфронтации в отношениях с Китаем, затрагивая не только экономические, но и политические темы. Однако подобный подход в условиях коронавирусного шока может повысить неопределенность восстановления экономики, как в Китае, так и в самих США. Вполне очевидно, что демократия в Гонконге волнует Вашингтон в меньшей степени, чем общее усиление позиций КНР в качестве ведущей экономической державы. Фактор Китая также используется в предвыборной борьбе за кресло президента США на следующие четыре года. И наконец, подобное обострение в условиях перекупленности рынков может стать весомым аргументом для почти традиционной коррекции в мае-июне. Дополнительным негативом для рынка акций и рубля является волна фиксации прибыли в нефтяных контрактах, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, внимание участников глобальных рынков в конце недели сместилось в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем не только из-за причин коронавируса, но также в связи с обострением ситуации в Гонконге и намерением Трампа сделать противостояние с КНР центральной темой своей предвыборной кампании.

В связи с этим ситуация на мировых фондовых рынках в пятницу складывается негативной. Индекс в Гонконге обвалился на информации о разработке Китаем проекта нацбезопасности в отношении региона. На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей впервые с 1994 года не были объявлены ориентиры по ВВП страны. В 2019 году ВВП Китая подрос на 6,1%, в первом квартале 2020 года упал на 6,8%. Из-за неопределенности в связи с торговым противостоянием и последствиями пандемии темпы роста китайской экономики в текущем году могут снизиться до 2-3%. Вместе с тем меры госстимулирования будут продолжены, а дефицит бюджета составит около 3,6% ВВП (2,8% в 2019 году).

На таком фоне не исключено возвращение индекса МосБиржи в район середины диапазона 2650-2700 пунктов, считает Антонов.

В США в четверг индексы по итогам торгов просели на 0,4-1% на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек. Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн.

В пятницу снизились фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng обвалился на 5,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 1,3-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1%).

Фондовый рынок Гонконга упал на фоне планов Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку до минимальных с 2000 года 4% по итогам внеочередного заседания в пятницу, стремясь поддержать экономику страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ставка по операциям обратного РЕПО также понижена - до 3,35% годовых.

Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Нефть в пятницу также дешевеет после ралли с начала недели; цена Brent находится на $2,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $33,92 за баррель (-5,9% и +0,9% в четверг), июльская цена WTI - $31,51 за баррель (-7,1% и +1,3% накануне).

Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере. Это является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики, отмечают эксперты.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-9,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+14,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+5,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,5%), ГДР "Эталон групп" (+1,3%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,411 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH); 2,354 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP); 2,318 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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