Акции "Интер РАО" перспективны на долгосрочном горизонте - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" оценивают акции "Интер РАО" как перспективные на долгосрочном горизонте, несмотря на сложный год, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Интер РАО" отчиталась о росте прибыли акционеров на 12% до 34,6 млрд руб. на фоне положительных курсовых разниц на сумму почти 9 млрд руб. Без учета этого фактора чистая прибыль, по оценкам экспертов "ФИНАМа", показала умеренное снижение на 16% до 27,5 млрд руб. В остальном отчет раскрыл снижение операционной прибыли. EBITDA сократилась на 13% до 39,4 млрд руб. при снижении выручки на 5% до 267 млрд руб. На результаты повлияли как отраслевые тенденции – сокращение потребления на фоне нетипично теплой погоды в 1-м квартале, снижение спотовых цен на электроэнергию, так и корпоративные моменты - выход ряд объектов из ДПМ, вывод нерентабельных мощностей, ухудшение рентабельности подразделения трейдинга.

Улучшение по выручке и EBITDA показал сбытовой бизнес на фоне роста клиентской базы и отпускных цен. Чистая ликвидность на балансе увеличилась за квартал на 14% до 224 млрд руб.

"Динамика операционной прибыли в целом соответствует отраслевой картине, отчет мы считаем нейтральным для акций, - отмечает Н. Малых. - Котировки уже значительно скорректировались вниз с годовых пиков, и ожидания уже отражены в них. Для инвесторов сейчас более важна новая стратегия и дивидендная политика. В краткосрочном периоде позитивным фактором стала новость о выплате дивидендов без сокращений и отсрочек. Компания направит на дивиденды 25% прибыли по МСФО или 0,1962 руб., реестр на получение дивидендов закроется. По доходности ~4%, это меньше, чем в среднем по отрасли, но ожидания существенного прогресса по норме выплат в новой стратегии подогревают интерес инвесторов к эмитенту. Несмотря на сложный год, мы считаем акции "Интер РАО" перспективными на долгосрочном горизонте".