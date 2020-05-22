EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки - ГК "ФИНАМ"

Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В четверг укрепление американской валюты положило конец 4-дневному росту пары EUR/USD.

"Напомним, что с минувшей пятницы по среду включительно евро продвинулся против доллара на 1,6%, чему поспособствовало, в частности, предложение Франции и Германии учредить фонд восстановления экономики величиной в 500 млрд евро, который будет выдавать гранты регионам и секторам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. В четверг, доллар, как защитный актив, перешел в наступление по отношению к основным валютам на фоне возвращения беспокойств по поводу состояния мировой экономики в условиях пандемии коронавируса, а также под влиянием эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Китаем", - отмечает специалист компании.

"С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс (в соответствии с нашими ожиданиями) отжался вниз от верхней границы диапазона консолидации 1,0785-1,0985 и в краткосрочной перспективе может сохранять потенциал просадки в пределах нижней границы диапазона", - указывает Зарина Саидова.