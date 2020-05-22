Доходность Russia`29, возможно, снизится до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца - Промсвязьбанк

Инвесторы в четверг активизировали покупку евробондов развивающихся стран на ожиданиях восстановления мировой экономики после ослабления карантина, говорится в коммнтарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. Доходность Russia`29 снизилась на 13 б.п. - до 2,38% годовых.

"Данную уверенность подкрепила публикация предварительных индексов PMI за май, которые продемонстрировали улучшение деловой активности в развитых странах после резкого провала в апреле (Еврозона, Великобритания, Япония, Австралия), - отмечает эксперт банка. - Несмотря на рост, индексы PMI по-прежнему сигнализируют о рецессии в экономике, что поддерживает ожидания сохранения нулевых и отрицательных ставок мировыми центробанками. Так, инвесторы ожидают перехода базовой ставки ЦБ Англии в отрицательную зону в ноябре-декабре этого года, а на этой неделе страна впервые разместила 3-летние гособлигации с отрицательной доходностью.

На фоне притока дешевой ликвидности на глобальный рынок ждем снижения доходности Russia`29 до 2,25% годовых в перспективе ближайшего месяца".