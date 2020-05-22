Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне сильно подешевевшей нефти

Москва. 22 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно снизился к бивалютной корзине из-за сильно подешевевшей нефти и ухудшения настроений на мировых рынках на опасениях обострения отношений между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,5-71,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,6 руб./$1 (+63 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,2 руб./EUR1 (+50 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,61 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,33 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 40,35 копейки выше ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро на фоне общемирового снижения интереса к риску. Инвесторы демонстрируют рост спроса на защитные активы в связи с усилением противоречий между США и Китаем.

Негативное влияние на рынки оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Такое решение является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Решение Китая не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год, о котором премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, это последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Кроме того, в центре внимания трейдеров заявление КНР о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Законопроект, предусматривающий запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне, вошел в повестку сессии ВСНП.

В свою очередь, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге может лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 4,77% - до $34,52 за баррель. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на 0,9%, до $36,09 за баррель - максимума с 10 марта.

Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 5,45% - до $32,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на 1,3%.

С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за постепенным восстановлением экономической активности в мире, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.