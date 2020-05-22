Утренние прогнозы: рынок акций под давлением

По мнению аналитиков, ухудшение внешнего фона в пятницу создаст давление на рынок акций РФ, и ближайшими целями снижения для индексов Мосбиржи и РТС могут стать уровни 2630 и 1170 пунктов соответственно.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от достигнутых в течение сессии многонедельных максимумов и перешли к нисходящей коррекции, которая, судя по всему, продолжится в пятницу. Ближайшими целями снижения для индикаторов выступают уровни 2630 и 1170 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2630-2730 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением продаж на зарубежных площадках, ввиду чего также выйдут в минус. На рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы утром пятницы торгуются в "минусе" примерно на 0,8%, резко упала нефть, уйдя ниже отметки 35 долларов за баррель, никуда не делись и внутренние негативные факторы. Так что ждем открытия торгов с отрицательным "гэпом" в районе процента, и продолжения снижения рынка акций в течение остального дня. Не исключено, что под занавес торгов закрытие спекулятивных "шортов" приведет к небольшому отскоку индекса Мосбиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 2680-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок в пятницу может продолжить снижение на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи протестирует на прочность поддержку в районе 2700 пунктов. Дополнительным негативом для рынка акций и рубля является волна фиксации прибыли в нефтяных контрактах".