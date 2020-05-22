22 мая 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций под давлением
По мнению аналитиков, ухудшение внешнего фона в пятницу создаст давление на рынок акций РФ, и ближайшими целями снижения для индексов Мосбиржи и РТС могут стать уровни 2630 и 1170 пунктов соответственно.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от достигнутых в течение сессии многонедельных максимумов и перешли к нисходящей коррекции, которая, судя по всему, продолжится в пятницу. Ближайшими целями снижения для индикаторов выступают уровни 2630 и 1170 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2630-2730 пунктов. Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением продаж на зарубежных площадках, ввиду чего также выйдут в минус. На рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы утром пятницы торгуются в "минусе" примерно на 0,8%, резко упала нефть, уйдя ниже отметки 35 долларов за баррель, никуда не делись и внутренние негативные факторы. Так что ждем открытия торгов с отрицательным "гэпом" в районе процента, и продолжения снижения рынка акций в течение остального дня. Не исключено, что под занавес торгов закрытие спекулятивных "шортов" приведет к небольшому отскоку индекса Мосбиржи".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 2680-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок в пятницу может продолжить снижение на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи протестирует на прочность поддержку в районе 2700 пунктов. Дополнительным негативом для рынка акций и рубля является волна фиксации прибыли в нефтяных контрактах".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 мая 2020 года 17:08
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $39 до $37,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По мнению аналитика Raiffeisenbank, в текущем... читать дальше
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22 мая 2020 года 16:58
Любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран, говорится в комментарии Московского кредитного банка.
"Дальнейшее движение зависит от цен на нефть и настроений глобальных инвесторов. Серьёзным фактором... читать дальше
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22 мая 2020 года 16:28
Рубль корректирует своё бурное укрепление, однако говорить о развороте тенденции пока рано, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Тем не менее, прохождение отметки 70 за доллар возможно лишь при возобновлении роста цен на нефть, отмечают аналитики компании.
Рубль в пятницу терял свои... читать дальше
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22 мая 2020 года 16:10
Аналитики BofA Global Research ухудшили прогноз для экономики еврозоны на ближайшие два года.
Теперь они ожидают падения ВВП по итогам 2020 года на 8,3% по сравнению с прежде предполагавшимся сокращением на 7,6%, сообщается в пресс-релизе банка.
При этом в следующем году прогнозируется менее... читать дальше
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22 мая 2020 года 15:46
Котировки акций NVIDIA сохраняют высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс"
"На наш взгляд, NVIDIA представила сильные финансовые данные за прошедший квартал и дала оптимистичный прогноз на следующий квартал, что окажет поддержку котировкам ее... читать дальше
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22 мая 2020 года 15:43
Москва. 22 мая. Доллар и евро растеряли значительную часть наблюдавшегося при открытии торгов роста, но продолжают демонстрировать умеренное повышение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижению вероятности отмены или изменения бюджетного правила. читать дальше
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22 мая 2020 года 15:21
Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".
Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ... читать дальше
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22 мая 2020 года 13:52
Пока серьезных потрясений для рынка на следующей неделе не предвидится, и актуальной для рубля останется отметка вблизи 72 рублей в паре с долларом, около 78 рублей - в паре с евро, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)... читать дальше
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22 мая 2020 года 13:23
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы... читать дальше
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22 мая 2020 года 12:35
Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Российские активы утром в пятницу снижаются вслед за остальным миром и падением нефтяных котировок, рубль теряет около 1,5% и торгуется выше 72 руб./$, индекс Мосбиржи... читать дальше
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22 мая 2020 года 12:16
К "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что на рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция.
Золото в пятницу растет менее чем на 1% и торгуется в районе 1730 долларов/унцию после... читать дальше
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22 мая 2020 года 11:40
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС оставили круглые рубежи 2700 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидируют в откате бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию). читать дальше
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22 мая 2020 года 11:08
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".
Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков... читать дальше
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22 мая 2020 года 10:51
Позитивная динамика рубля в четверг приостановилась, и изменения по итогам дня были минимальными, что отчасти отражало охлаждение оптимизма на глобальных рынках, затронувшее и ЕМ валюты, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.
"Торги весь день проходили около... читать дальше
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22 мая 2020 года 10:22
Москва. 22 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно снизился к бивалютной корзине из-за сильно подешевевшей нефти и ухудшения настроений на мировых рынках на опасениях обострения отношений между США и Китаем. читать дальше
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