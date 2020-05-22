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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи продолжит нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов - ИК "Алго Капитал"
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22 мая 2020 года 09:44
Индекс Мосбиржи продолжит нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 2680-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на пятницу не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.
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22 мая 2020 года 17:08
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $39 до $37,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По мнению аналитика Raiffeisenbank, в текущем... читать дальше
.22 мая 2020 года 16:58
Любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Дальнейшее движение зависит от цен на нефть и настроений глобальных инвесторов. Серьёзным фактором... читать дальше
.22 мая 2020 года 16:28
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.22 мая 2020 года 16:10
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.22 мая 2020 года 15:46
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.22 мая 2020 года 15:43
Рубль днем отыграл значительную часть утренних потерь к доллару и евро благодаря ожиданиям смягчения ДКП
Москва. 22 мая. Доллар и евро растеряли значительную часть наблюдавшегося при открытии торгов роста, но продолжают демонстрировать умеренное повышение на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижению вероятности отмены или изменения бюджетного правила. читать дальше
.22 мая 2020 года 15:21
Ближайшие районы поддержек для Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие районы поддержек для цен на Brent и WTI расположены у $33 и $30 соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяной рынок демонстрирует негативный настрой, констатирует аналитик ИК Елена Кожухова. Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ... читать дальше
.22 мая 2020 года 13:52
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.22 мая 2020 года 13:23
Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют держать акции "Норильского никеля", отмечая, что низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы... читать дальше
.22 мая 2020 года 12:35
Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль в ближайшие дни, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71-73 руб./$, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Российские активы утром в пятницу снижаются вслед за остальным миром и падением нефтяных котировок, рубль теряет около 1,5% и торгуется выше 72 руб./$, индекс Мосбиржи... читать дальше
.22 мая 2020 года 12:16
К "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что на рынках началась фиксация прибыли от важных среднесрочных сопротивлений, которая теоретически может обернуться для "быков" чем-то большим, чем коррекция. Золото в пятницу растет менее чем на 1% и торгуется в районе 1730 долларов/унцию после... читать дальше
.22 мая 2020 года 11:40
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за напряженности США-КНР, индексы оставили круглые рубежи
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и развернувшейся вниз нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая; индексы МосБиржи и РТС оставили круглые рубежи 2700 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидируют в откате бумаги "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (557,2 рубля на акцию). читать дальше
.22 мая 2020 года 11:08
Пара EUR/USD в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал просадки, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое днем ранее направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков... читать дальше
.22 мая 2020 года 10:51
Позитивная динамика рубля в четверг приостановилась, и изменения по итогам дня были минимальными, что отчасти отражало охлаждение оптимизма на глобальных рынках, затронувшее и ЕМ валюты, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Торги весь день проходили около... читать дальше
.22 мая 2020 года 10:22
Москва. 22 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль заметно снизился к бивалютной корзине из-за сильно подешевевшей нефти и ухудшения настроений на мировых рынках на опасениях обострения отношений между США и Китаем. читать дальше
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