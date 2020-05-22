Индекс Мосбиржи продолжит нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со спадом в пределах 0,7-1,5%, в диапазоне 2680-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2740 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи способен продолжить нисходящее движение в район 2650-2670 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на пятницу не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.