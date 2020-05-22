Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных ранее на этой неделе позиций, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных. Индексы в начале сессии колебались между ростом и снижением, но во второй половине дня ушли на негативную территорию. С одной стороны, инвесторы испытывают оптимизм по поводу открытия отдельными штатами своих экономик после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, но, с другой стороны, их беспокоят слабые экономические показатели и усиливающаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Сенат Конгресса США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board). Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства людей во всем мире" стала "некомпетентность Китая".

Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу на фоне тревог по поводу усиления напряженности между США и Китаем. Самое существенное снижение демонстрирует фондовый рынок Гонконга в связи с планами Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,75%. Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 5,4%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 1%.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Тем временем американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня сессии ВСНП. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу после повышения накануне до шестинедельных максимумов. Негативное влияние на рынок оказала информация о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, в центре внимания трейдеров - очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $34,75 за баррель, что на 3,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские контракты подорожали на 0,9%, до $36,06 за баррель - максимума с 10 марта. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 4,98% - до $32,23 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $33,92 за баррель, что также является максимумом с 10 марта, поднявшись на 1,3%. С начала мая WTI подорожала на 80%, Brent - на 43% на ожиданиях увеличения спроса вслед за восстановлением экономической активности, а также сокращения добычи крупнейшими производителями.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,084 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,55 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 мая вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 691,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-13" (+1,93%), "Газпромбанк-001Р-14Р" (+1%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-0,86%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,71%) и "АФК Система-1Р-12" (-0,67%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 6,71% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 20 мая. Дата начала техразмещения - 28 мая.

ПАО "СИБУР Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет на уровне 5,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых. Сбор заявок прошел 21 мая. Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая. В марте 2020 года ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоялось 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

ПАО "НГК "Славнефть" 26 мая проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 6,15-6,25% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1 год на уровне 6,29-6,40% годовых. Техразмещение запланировано на 16 июня.

ПАО "ГТЛК" ("Государственная транспортная лизинговая компания") 27 мая планирует провести сбор заявок на 15-летние бонды с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 230 базисных пунктов к 6-летним ОФЗ. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 1 июня.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) 4 июня планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,9-10,20 годовых, ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,27-10,60% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

АО "Росагролизинг" установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,6-7,9% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения. Сбор заявок на облигации запланирован на конец мая. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Западно-Сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK) ) установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 5,4% годовых. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставки текущего купона - 7,6% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 июня. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "ОВК Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) ) определило ставку 14-го купона облигаций 1-й серии в размере 8,58% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне 2016 года зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект данных облигаций: компания продлила срок обращения бумаг с 3 до 8 лет. Бонды имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 3,62% годовых.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-14 в размере 1% годовых. Бумаги объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в мае 2016 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам 1 июня предстоит оферта.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 19-20-го купонов облигаций 17-18-й серий в размере 8,75% годовых. Оба выпуска общим объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Данные бумаги были реструктуризированы. Держатели бумаг отказались от оферт в июне 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске 17-18-й серий в июне 2016 года. В рамках реструктуризации компания добавила амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии погашается на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года, и по 5% от номинала выплачивается ежеквартально, начиная с июня 2017 года до даты погашения. Ставка текущего купона по выпускам - 10,375% годовых.