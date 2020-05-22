Рубль в пятницу окажется под давлением внешнего фона - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что перед открытием российского рынка в пятницу для рубля сложился негативный внешний фон. Так, продажам в национальной валюте будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 34,5 доллара за баррель. Плюс к этому наблюдается снижение спроса на риск, которое выражается в ослаблении валют развивающихся стран.

"В результате в начале дня национальная валюта окажется под давлением, а пара доллар/рубль уже в первый час торгов поднимется в район 71,5 рубля. Учитывая ухудшение "аппетита" к рисковым активам на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем в ходе сессии преобладание продаж в рубле сохранится, несмотря на спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это позволит американской валюте предпринять попытку выхода в верхнюю треть диапазона 70-73 рубля и в случае существенного ухудшения настроений на рынках тестирования сопротивления на уровне 73 рублей", - полагает Б. Зварич.